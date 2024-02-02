Güçlü Midesi Olanlar Buraya: Aykırı Filmlerin Ustası Yönetmen Pier Paolo Pasolini'nin En İyi Filmleri
Güçlü Midesi Olanlar Buraya: Aykırı Filmlerin Ustası Yönetmen Pier Paolo Pasolini'nin En İyi Filmleri
Pier Paolo Pasolini sinema dünyasında tartışmasız bir efsane. Bu dahi yönetmenin eserlerini izlemek hem zevk meselesi hem de cesaret işi. Eğer kendinize güveniyorsanız Pasolini'nin büyüleyici ama bir o kadar da meydan okuyan bu listedeki filmlerine mutlaka göz atmalısınız. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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19. Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975
18. Amore e rabbia, 1969
17. Capriccio all'italiana, 1968
16. I racconti di Canterbury, 1972
15. Porcile, 1969
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14. 12 dicembre, 1972
13. Appunti per un'Orestiade africana, 1970
12. Medea, 1969
11. Teorema, 1968
10. Appunti per un romanzo sull'immondezza, 1970
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9. Il Decameron, 1971
8. Appunti per un film sull'India, 1968
7. Sopralluoghi in Palestina per il vangelo secondo Matteo, 1965
6. Edipo Re, 1967
5. Uccellacci e uccellini, 1966
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4. Comizi d'amore, 1964
3. Il vangelo secondo Matteo, 1964
2. Accattone, 1961
1. Mamma Roma, 1962
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