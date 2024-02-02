Güçlü Midesi Olanlar Buraya: Aykırı Filmlerin Ustası Yönetmen Pier Paolo Pasolini'nin En İyi Filmleri

IMDb: 6.6

Özet: 12 Aralık 1969'da Milano'daki Piazza Fontana'da patlayan bir bomba 16 kişinin ölümüne ve 84 kişinin yaralanmasına neden oldu. Demiryolu işçisi ve anarşist aktivist Giuseppe Pinelli, diğer anarşistlerle birlikte saldırıyla ilgili olarak sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Pinelli, İtalyan yasalarına göre insanların hakim karşısına çıkarılmadan tutulabileceği süreden daha uzun bir süre, üç gün boyunca tutuldu ve sorgulandı. Pinelli'nin 15 Aralık 1969 günü gece yarısından hemen önce Milano polis karakolunun dördüncü kat penceresinden düşerek öldüğü görüldü. Resmi olarak intihar olarak kabul edilmesine rağmen, düşüşü sokaktan izleyen muhabir onun itildiğini iddia etti. Pinelli'yi sorgulayan üç polis memuru hakkında 1971 yılında cinayet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ancak suçlamalar delil yetersizliği nedeniyle düşürüldü.

Oyuncular: Edoardo Di Giovanni, Marcello Gentili, Augusto Ludovichetti