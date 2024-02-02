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Güçlü Midesi Olanlar Buraya: Aykırı Filmlerin Ustası Yönetmen Pier Paolo Pasolini'nin En İyi Filmleri

Güçlü Midesi Olanlar Buraya: Aykırı Filmlerin Ustası Yönetmen Pier Paolo Pasolini'nin En İyi Filmleri

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 20:01

Pier Paolo Pasolini sinema dünyasında tartışmasız bir efsane. Bu dahi yönetmenin eserlerini izlemek hem zevk meselesi hem de cesaret işi. Eğer kendinize güveniyorsanız Pasolini'nin büyüleyici ama bir o kadar da meydan okuyan bu listedeki filmlerine mutlaka göz atmalısınız. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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19. Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975

19. Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975

IMDb: 5.8 

Özet: Mutlak güç, mutlak yozlaşmayı getirir. Topluma önderlik eden dört insan, özel olarak seçilen genç kız ve oğlanları sistematik bir biçimde aşağılayarak onlardan yararlanır ve işkence eder. Bir dizi müstehcen öyküyle başlayan bu sefahat dolu işkence, dinsel bir tören havasının ardına gizlenmiştir. Filmin gelişimi cinsel sapıklıktan sadizme, işkenceden ölüme kadar amansızca uzanır. İşkencelerin alacağı bir zevk yoktur, acımaları da. Pasolini'nin son filminde bir ölüm kokusu, çöküş ve umutsuzluk sancıları içinde kıvranan insanlığa soyutlanmış son bir ağıt yatar. Faşizme karşı zehir zemberek bu film, kasvetli bir tür vasiyettir sanki. 

Oyuncular: Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Uberto Paolo Quintavalle

18. Amore e rabbia, 1969

18. Amore e rabbia, 1969

IMDb: 5.8 

Özet: Çağdaş ortamlarda geçen beş kısa öykü. New York'ta insanlar kaldırımlarda uyuyan kimsesizlere, bir apartmanın önünde saldırıya uğrayan bir kadına ve araba kazasında yaralanan bir çifte karşı kayıtsızdır. Kimliği elinden alınmış bir adam, acısını dile getiren aktörlerle birlikte yatakta ölür. Savaş zamanında şehrin bir sokağında yürüyen neşeli, masum bir genç adam bu masumiyetinin bedelini öder. Bir çift sinema hakkında konuşurken, bir karakterin Küba'ya dönüşünün arifesinde başka bir çiftin aşk ve hakikat üzerine konuşmasını izler. Grevci öğrenciler bir üniversite sınıfını ele geçirir; devrim ya da aşamalı değişim üzerine bir tartışma başlar. 

Oyuncular: Tom Baker, Julian Beck, Jim Anderson

17. Capriccio all'italiana, 1968

17. Capriccio all'italiana, 1968

IMDb: 6.4 

Özet: Bu film (altı kısa film), o dönemin kültürel gerçekliğinden çok da uzak olmayan bazı 'İtalyan konularına' genel bir bakış sunuyor. 

Oyuncular: Totò, Ugo D'Alessio, Regina Seiffert

16. I racconti di Canterbury, 1972

16. I racconti di Canterbury, 1972

IMDb: 6.4 

Özet: Canterbury'e giden bir grup keşiş, yolda vakit öldürmek için birbirlerine öyküler anlatmaya başlarlar. Fakat bütün bu öykülerin ortak bir yanı vardır: hepsi de son derece açık saçık öykülerdir. Bu noktadan itibaren sırayla anlatılan öyküleri dinlemeye ve izlemeye başlarız. Açık saçık olmalarının yanında aslında hepsi de kilise ve papazların yaşam tarzlarına yöneltilen bir eleştiri ve insan doğasında bulunan zaafların mizahi bir yoldan ele alınmasını içermektedir. 

Oyuncular: Hugh Griffith, Laura Betti, Ninetto Davoli

15. Porcile, 1969

15. Porcile, 1969

IMDb: 6.6 

Özet: Orta Çağ’da çorak topraklarda yaşayan bir yamyamın öyküsü, modern Almanya’da varlıklı eski bir Nazi’nin oğluyla kesişiyor. Nişanlısından ziyade domuzlara ilgi duyan genç Alman da Orta Çağ’da yaşayan yamyam gibi yaşadığı toplumun kurbanı oluyor. 

Oyuncular: Pierre Clémenti, Jean-Pierre Léaud, Alberto Lionello

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14. 12 dicembre, 1972

14. 12 dicembre, 1972

IMDb: 6.6 

Özet: 12 Aralık 1969'da Milano'daki Piazza Fontana'da patlayan bir bomba 16 kişinin ölümüne ve 84 kişinin yaralanmasına neden oldu. Demiryolu işçisi ve anarşist aktivist Giuseppe Pinelli, diğer anarşistlerle birlikte saldırıyla ilgili olarak sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Pinelli, İtalyan yasalarına göre insanların hakim karşısına çıkarılmadan tutulabileceği süreden daha uzun bir süre, üç gün boyunca tutuldu ve sorgulandı. Pinelli'nin 15 Aralık 1969 günü gece yarısından hemen önce Milano polis karakolunun dördüncü kat penceresinden düşerek öldüğü görüldü. Resmi olarak intihar olarak kabul edilmesine rağmen, düşüşü sokaktan izleyen muhabir onun itildiğini iddia etti. Pinelli'yi sorgulayan üç polis memuru hakkında 1971 yılında cinayet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ancak suçlamalar delil yetersizliği nedeniyle düşürüldü. 

Oyuncular: Edoardo Di Giovanni, Marcello Gentili, Augusto Ludovichetti

13. Appunti per un'Orestiade africana, 1970

13. Appunti per un'Orestiade africana, 1970

IMDb: 6.7 

Özet: Sinematik bir not defteri üslubunda anlatılan filmde, Pasolini’nin antik tragedyanın Afrikalı aktörlerle beyazperdeye uyarlanmasına gösterdiği ilgi, Tanzanya, Uganda ve Etiyopya’ya yönelik inatla sömürgeci bir bakışla harmanlanıyor. 

Oyuncular: Gato Barbieri, Donald F. Moye, Marcello Melis

12. Medea, 1969

12. Medea, 1969

IMDb: 6.9 

Özet: Euripides'in Medea'sının konusuna dayanmaktadır. Medea, Yunan dünyasındaki konumunu tehdit altında bulan barbar kahramana ve onu başka bir kadın için aldatan kocası Jason'dan aldığı intikama odaklanıyor. 

Oyuncular: Maria Callas, Massimo Girotti, Laurent Terzieff

11. Teorema, 1968

11. Teorema, 1968

IMDb: 7.0 

Özet: Terence Stamp, Milano’da bir burjuva ailenin evine konuk olan gizemli bir yabancıdır. Ailenin tüm üyelerinde ve evin hizmetçisinde karşı konulmaz bir cinsel arzu uyandıran bu yakışıklı ziyaretçi; anne, baba, oğul, kız ve hizmetçi de dâhil olmak üzere evin bütün sakinlerine şefkatle yaklaşır. 

Oyuncular: Silvana Mangano, Terence Stamp, Massimo Girotti

10. Appunti per un romanzo sull'immondezza, 1970

10. Appunti per un romanzo sull'immondezza, 1970

IMDb: 7.0 

Özet: Pasolini 1970 baharında, Afrika Orestiade'ı ile Decameron arasında, yorumunu dizeler halinde yazdığı ama kurgusunu asla bitiremediği bir film çekti. Film tipik bir Pasolini müdahalesi olarak doğdu: O zamanlar dramatik sağlık koşullarında çalışan Roma'daki çöp toplayıcılarının grevini filme almak ve toplumun atık ve artıklarının ortasında, meydanlarda ve sokaklarda günlük işlerinin alçakgönüllülüğünü filme almak. Pasolini aynı zamanda hak arama tartışmalarına katılan çöp toplayıcılarının yüzlerini de filme aldı ve ortaya bilinmeyen bir insanlığın olağanüstü antropolojik bir resmi çıktı. 

Oyuncu: Ninetto Davoli

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9. Il Decameron, 1971

9. Il Decameron, 1971

IMDb: 7.0 

Özet: Büyük usta Pier Paolo Pasolini, Giovanni Boccaccio'nun kitabından sekiz öyküye yer verdiği Dekameron'da, neşe ve kalabalıkla dolu düşsel bir dünya ile birçok önemli toplumsal olaya şahit olmuş yüzyılımız ve Orta Çağ arasındaki ilgi çekici bağa dikkatlerimizi çekiyor. 

Oyuncular: Franco Citti, Ninetto Davoli, Jovan Jovanovic

8. Appunti per un film sull'India, 1968

8. Appunti per un film sull'India, 1968

IMDb: 7.1 

Özet: Pasolini'nin Hindistan'la ilgili hiçbir zaman tamamlanamayan bir filmde yer alacak mekânlar, yüzler ve fikirler arayışı üzerine yaptığı yarım saatlik bir belgesel. 

Oyuncular: K.A. Abbas, Rajinder Singh Bedi, Pier Paolo Pasolini

7. Sopralluoghi in Palestina per il vangelo secondo Matteo, 1965

7. Sopralluoghi in Palestina per il vangelo secondo Matteo, 1965

IMDb: 7.1 

Özet: Piero Paolo Pasolini, 1963 yılında bir haber filmi fotoğrafçısı ve bir Katolik rahip eşliğinde, İncil destanı Matta'ya Göre İncil'i yaklaşık tarihi mekânlarda çekme olasılığını araştırmak üzere Filistin'e gitti. İncil'in yapımcısı tarafından potansiyel fon sağlayıcılar ve dağıtımcılar için kurgulanan Seeking Locations in Palestine, tek film müziği olarak Pasolini'nin yarı doğaçlama yorumlarını içeriyor. Köyden köye seyahat ederken, Pasolini'nin İsa'nın öğretileri üzerine kendine özgü düşüncelerini dinliyor ve önünde gördüğü insanlar ve manzaralar karşısında giderek artan hayal kırıklığına tanık oluyoruz. İsrail'in fazla modern olduğundan yakınır. Filistinliler çok sefil; İsa'nın öğretilerinin bu yüzlere ulaştığına inanmak imkansız olurdu. Matta'ya Göre İncil nihayetinde Güney İtalya'da çekildi. Mel Gibson kırk yıl sonra aynı mekânlardan bazılarını İsa'nın Çilesi için kullanacaktır. 

Oyuncular: don Andrea Carraro, Pier Paolo Pasolini

6. Edipo Re, 1967

6. Edipo Re, 1967

IMDb: 7.2 

Özet: Oedipus bilmeden babasını öldürüp annesiyle evlenir. Gerçek ortaya çıktığında Oedipus kendi gözlerini çıkarır ve kızı Antigone tarafından bulunana kadar, kör bir dilenci olarak sokaklarda dolanır. Fas'ta geçen film, çöl manzaraları ve güçlü mağribî mimarisinden oluşan görsel bir şölen. 

Oyuncular: Silvana Mangano, Franco Citti, Alida Valli

5. Uccellacci e uccellini, 1966

5. Uccellacci e uccellini, 1966

IMDb: 7.2 

Özet: Yaşlı bir adam ve oğlunun karşısına konuşan bir karga çıkar. Karga, Marksist ideolojiyi temsil etmektedir. Adam ve oğlu birer rahibe dönüştürülerek Aziz Francis tarafından zamanda 750 yıl geriye gönderilir. Amaçları, şahinleri ve serçeleri Hıristiyan yapmaktır. 

Oyuncular: Totò, Ninetto Davoli, Femi Benussi

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4. Comizi d'amore, 1964

4. Comizi d'amore, 1964

IMDb: 7.5 

Özet: Pier Paolo Pasolini, fabrikalardan plajlara İtalya’yı boydan boya dolaşıyor, yoldan geçenlerle cinsellikle ilgili görüşleri hakkında röportajlar yapıyor. Yönetmeni elinde mikrofonuyla, cinselliğin günlük yaşamdaki yeri, seks işçiliği, eşcinsellik ve boşanma gibi konularda sorular sorarken izliyoruz. 

Oyuncular: Lello Bersani, Alberto Moravia, Cesare Musatti

3. Il vangelo secondo Matteo, 1964

3. Il vangelo secondo Matteo, 1964

IMDb: 7.6 

Özet: İsa peygamber, müritleriyle beraber Filistin topraklarında Tanrı kelamını yaymak üzere seyahat eder. Romalılar onu susturmak ister ve tutuklatır. Çarmıha gerilen İsa sonrasında yeniden dirilecektir. Matta İncili’ne göre ilerleyen hikaye, İsa’nın doğumundan başlayarak yaşamını takip ediyor. 

Oyuncular: Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini

2. Accattone, 1961

2. Accattone, 1961

IMDb: 7.6 

Özet: Hayatında tek bir gün el emeğiyle çalışmamış Vittorio Accattone, himayesindeki kadınları sömürerek parasını kazanır. Elindeki en başarılı seks işçisi Maddalena hapse düşünce, Accattone’nin talihi tersine dönmeye başlar ve kendiyle yüzleşmek zorunda kalır. 

Oyuncular: Franco Citti, Franca Pasut, Silvana Corsini

1. Mamma Roma, 1962

1. Mamma Roma, 1962

IMDb: 7.8 

Özet: Kendisini pazarlayan dostu Carmine’in bir taşra kızıyla evlenmesi Mamma Roma’yı isteksizce yaptığı fahişelikten kurtarır ve buluğ çağındaki oğlu Ettore ile tekrar bir araya gelmesini sağlar. Fakat Ettore genç suçluların yer aldığı bir çeteye katılır ve Bruna adında bir sürtük kıza âşık olur. 

Oyuncular: Anna Magnani, Ettore Garofolo, Franco Citti

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