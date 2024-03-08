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Gözyaşının Mikroskop Altındaki Büyüleyici Görüntüsü "Kimse İçin Değmezmiş" Dedirtecek

Gözyaşının Mikroskop Altındaki Büyüleyici Görüntüsü "Kimse İçin Değmezmiş" Dedirtecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.03.2024 - 14:44

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Bugüne kadar kim bilir kimler için, neler için gözyaşı döktünüz. Peki bazen hiç olmadık yerde beliriveren gözyaşlarınızın aslında nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Chloe Savard adlı bir TikTok kullanıcısı, bu soruyu cevaplandırdı. 

Gelin, gözyaşlarınızın mikroskop altındaki büyüleyici görüntüsüne bakalım!

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Bugüne kadar kaç kez ağlamışsınızdır?

Ne kadar doğrudur bilinmez, yapılan bir araştırmada kadınların ayda ortalama 5,3 kez, erkeklerin ise 1,3 kez ağladığının ortaya konduğu iddia edilmişti.

Kimi zaman boş yere akıttığımız gözyaşlarımızın mikroskop altında nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi?

Kimi zaman boş yere akıttığımız gözyaşlarımızın mikroskop altında nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi?

Farklı maddelerin mikroskop altındaki görüntülerini inceleyen Chloe Savard adında bir TikTok kullanıcısı, gözyaşlarını da mikroskop altında incelemeye karar verdi.

Ortaya ise bugüne kadar döktüğünüz gözyaşlarınıza üzüleceğiniz anlar çıktı;

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