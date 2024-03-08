Gözyaşının Mikroskop Altındaki Büyüleyici Görüntüsü "Kimse İçin Değmezmiş" Dedirtecek

Bugüne kadar kim bilir kimler için, neler için gözyaşı döktünüz. Peki bazen hiç olmadık yerde beliriveren gözyaşlarınızın aslında nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Chloe Savard adlı bir TikTok kullanıcısı, bu soruyu cevaplandırdı.
Gelin, gözyaşlarınızın mikroskop altındaki büyüleyici görüntüsüne bakalım!
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Bugüne kadar kaç kez ağlamışsınızdır?
Kimi zaman boş yere akıttığımız gözyaşlarımızın mikroskop altında nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi?
Ortaya ise bugüne kadar döktüğünüz gözyaşlarınıza üzüleceğiniz anlar çıktı;
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