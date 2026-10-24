Beraat Eden İzzet Yıldızhan Sessizliğini Bozdu: "İtibarımı Zedeleyenlere Dava Açacağım"

Yıldızhan, adını vermediği sunucu, yapımcı ve yayıncıları ile sanat camiasını eleştirdi ve haksız yaklaşımlar gördüğünü belirterek şunları söyledi:

'Olayın hiçbir yerinde olmamama rağmen 3-5 kendini bilmez sunucu, yapımcı ve yayıncı benim hakkımda inanılmaz zedeleme yaptı. Beni topluma azmettirici olarak yansıttılar. Özellikle sanat camiasından gelen bu haksız yaklaşımlar beni derinden üzdü.'