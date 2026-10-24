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Beraat Eden İzzet Yıldızhan Sessizliğini Bozdu: "İtibarımı Zedeleyenlere Dava Açacağım"

Beraat Eden İzzet Yıldızhan Sessizliğini Bozdu: "İtibarımı Zedeleyenlere Dava Açacağım"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 17:55
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İzzet Yıldızhan, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili davada beraat etti. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasının ardından konuşan Yıldızhan, süreçte yaşadıklarını anlattı. Yıldızhan hakkında dava boyunca 'suçluyu kayırma' suçlaması yöneltilmişti.

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Yıldızhan sessizliğini bozdu.

Yıldızhan sessizliğini bozdu.

Yıldızhan, İstanbul Ümraniye'de Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay cezaevinde kaldı. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında beraat eden Yıldızhan, sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Gerçekler ortaya çıktı, beraat ettim.'

Azmettirici olarak yansıtıldığını söyledi.

Azmettirici olarak yansıtıldığını söyledi.

Yıldızhan, adını vermediği sunucu, yapımcı ve yayıncıları ile sanat camiasını eleştirdi ve haksız yaklaşımlar gördüğünü belirterek şunları söyledi:

'Olayın hiçbir yerinde olmamama rağmen 3-5 kendini bilmez sunucu, yapımcı ve yayıncı benim hakkımda inanılmaz zedeleme yaptı. Beni topluma azmettirici olarak yansıttılar. Özellikle sanat camiasından gelen bu haksız yaklaşımlar beni derinden üzdü.'

Mahkeme süreci için sustuğunu belirtti.

Mahkeme süreci için sustuğunu belirtti.

Yıldızhan, dava süresince neden sessiz kaldığını da açıkladı ve konuşmamasının gerekçesini şu sözlerle anlattı:

'Mahkeme sürecini etkilememek için sustum. Ortada ciddi bir dava yürüyordu, kendimi geri çekip sadece adaletin tecelli etmesini bekledim.'

Tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.

Tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.

Yıldızhan, haksız yaklaşımlarda bulunanlar hakkında hukuki süreç başlattığını ve bu davalardan gelecek maddi tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıkladı. Cezaevinde geçen günlerde en çok çocuklarının ve ailesinin etkilendiğini belirtti. Kolundaki sargının dava süreciyle bir ilgisi olmadığını söyleyen Yıldızhan, sargının nedenini şu sözlerle anlattı:

'Çocuklarla bahçede top oynarken düştüm, elim kırıldı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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