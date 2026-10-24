Beraat Eden İzzet Yıldızhan Sessizliğini Bozdu: "İtibarımı Zedeleyenlere Dava Açacağım"
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İzzet Yıldızhan, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili davada beraat etti. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasının ardından konuşan Yıldızhan, süreçte yaşadıklarını anlattı. Yıldızhan hakkında dava boyunca 'suçluyu kayırma' suçlaması yöneltilmişti.
Yıldızhan sessizliğini bozdu.
Azmettirici olarak yansıtıldığını söyledi.
Mahkeme süreci için sustuğunu belirtti.
Tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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