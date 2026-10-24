article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
El Clasico'nun Tarihi A'dan Z'ye, 11-1'lik Skordan Messi Rekorlarına Kadar Her Detay

El Clasico'nun Tarihi A'dan Z'ye, 11-1'lik Skordan Messi Rekorlarına Kadar Her Detay

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 16:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Barcelona ile Real Madrid, LaLiga'nın 10. haftasında 25 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 23.00'te Camp Nou'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı S Sport ve S Sport Plus yayınlayacak. El Clasico'da sahaya çıkan iki Türk futbolcu, Arda Turan ve Arda Güler de rekabetin tarihinde yerini aldı. Rekabetin 11-1'lik skoru, Messi'nin rekorları ve tribünden sahaya uzanan unutulmaz anları da bu listede.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

A: Arda Turan - Arda Güler

A: Arda Turan - Arda Güler

Arda Turan, 2 Nisan 2016'da Camp Nou'da oynanan El Clasico'da 74. dakikada Ivan Rakitic'in yerine oyuna girerek Barcelona adına bu maçta sahaya çıkan ilk Türk futbolcu oldu. Barcelona o akşam Real Madrid'e 2-1 yenildi. Arda Güler ise 26 Ekim 2025'te Bernabeu'da Real Madrid'in 2-1 kazandığı El Clasico'da ilk 11'de başladı. Teknik direktör Xabi Alonso 65. dakikada Güler'in yerine Brahim Diaz'ı oyuna aldı ve Bernabeu seyircisi genç oyuncuyu ayakta alkışladı.

B: Bernabeu

B: Bernabeu

Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu, Barcelona'nın El Clasico tarihindeki en dikkat çekici deplasman galibiyetlerine sahne oldu. Katalan ekip burada 1974'te 5-0 kazanarak Bernabeu'daki en farklı galibiyetini aldı. 2009'da Henry'nin iki, Messi'nin iki, Puyol ve Pique'nin birer golüyle sahadan 6-2 galip ayrıldı. 26 Ekim 2024'te ise Real Madrid'i yine Bernabeu'da 4-0 yendi.

C: Carles Puyol

C: Carles Puyol

Barcelona'nın efsane kaptanı Carles Puyol, kulübün Ekim 2013'te paylaştığı verilere göre Real Madrid karşısında tüm turnuvalarda 32 maça çıktı. Bunların 25'i ligde oynandı ve Puyol bu maçlarda bir gol attı. O gol Barcelona'nın Bernabeu'da 6-2 kazandığı 2009 maçından geldi. Puyol ligdeki 25 El Clasico ile Xavi ve Migueli'yle birlikte Barcelona rekorunu paylaşıyor, tüm turnuvalarda ise 37 maçla zirvedeki Xavi'nin beş maç gerisinde kaldı.

Ç: Franco gölgesinde çılgın skor 11-1

Ç: Franco gölgesinde çılgın skor 11-1

1943 Copa del Generalisimo yarı finalinde Barcelona ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Madrid'deki rövanş öncesinde Barcelona taraftarlarının şehre gitmesi engellendi. Real Madrid maçı 11-1 kazandı ve bu skor El Clasico tarihinin en büyük fark galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Katalonya'da bu maç Chamartin skandalı olarak anılıyor.

Diktatör Franco yönetimi altında bir tür 'aşağılama' girişimi olarak kabul görüyor bu maç.

D: Di Stefano

D: Di Stefano

Alfredo Di Stefano'nun 1953'teki transferi rekabetin en tartışmalı hikâyelerinden biri. Kolombiya'da Millonarios'ta oynayan yıldızla Barcelona ön sözleşme imzalamıştı, Real Madrid de onu istiyordu. FIFA oyuncunun iki kulüpte sezon sezon dönüşümlü oynamasına karar verdi ve ilk sezonu Real Madrid'e verdi, bunun üzerine Barcelona başkanı istifa etti ve yönetim sözleşmeyi sonlandırdı. Di Stefano Real Madrid'le ilk beş Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı, 15 Aralık 1963'te 37 yıl 164 günlükken attığı golle de El Clasico'da gol atan en yaşlı isim oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

E: Eşitlik

E: Eşitlik

Barcelona, 10 Mayıs 2026'da Camp Nou'da oynanan ve LaLiga şampiyonluğunu ilan ettiği El Clasico'yu kazanarak tüm zamanlar sıralamasında Real Madrid'e yetişti. Tüm turnuvalar dikkate alındığında iki takımın galibiyet sayısı 106'da eşitlendi ve 52 karşılaşma berabere bitti. Gol sayısında ise Real Madrid 444 ile Barcelona'nın 441'inin biraz önünde.

F: Figo

F: Figo

Luis Figo'nun Barcelona'dan Real Madrid'e geçmesi Barcelona taraftarından büyük tepki gördü. Portekizli yıldız 2002'de Camp Nou'ya rakip olarak ikinci kez çıktığı maçta köşe vuruşuna hazırlanırken ayağının dibine bir domuz kellesi atıldı. Hakem karşılaşmayı 15 dakika durdurdu.

G: Gento

G: Gento

Real Madrid'in efsane kanat oyuncusu Paco Gento, 42 maçla El Clasico'da en çok forma giyen isimler arasında yer alıyor. Gento bu maçlarda 14 gol attı ve Ferenc Puskas ile Barcelona'nın efsanesi Cesar Rodriguez'le aynı gol sayısına sahip. 1962-63 sezonunda Real Madrid'in Barcelona'nın evinde 5-1 kazandığı maçta da fileleri havalandırdı.

H: Hat-trick

H: Hat-trick

El Clasico'da üç gol atmak nadir görülen bir başarı ve Luis Suarez bunu Ekim 2018'de Barcelona'nın Real Madrid'i 5-1 yendiği maçta yaptı. Messi'nin sakat olduğu o geceden sonra Real Madrid ligde dokuzuncu sırada yer aldı. Romario da Ocak 1994'te Camp Nou'daki 5-0'lık galibiyette üç gol atmış, Messi ise 2007'de Camp Nou'da hat-trick yapmıştı.

İ: İlk Karşılaşma

İ: İlk Karşılaşma

İki takım ilk kez 1902'de bugün Copa del Rey adıyla bilinen Copa de la Coronacion'da karşılaştı ve Barcelona maçı 3-1 kazandı. Aradan geçen yıllarda Barcelona 1950-51 sezonunda Les Corts'ta Real Madrid'i 7-2 yendi. Real Madrid ise 1934-35 sezonunda ligde Barcelona'yı 8-2 mağlup etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

J: Johan Cruyff

J: Johan Cruyff

Johan Cruyff, Barcelona'nın Bernabeu'da 5-0 kazandığı 1974 maçında gol atan isimler arasındaydı. O gece Asensi iki, Juan Carlos ve Sotil de birer gol attı. Bu skor, Katalan ekibin Real Madrid'in sahasında aldığı en farklı galibiyetlerden biri olarak anılıyor.

Bunun yanında Cruyff, Barcelona'ya kazandırdığı felsefeyle özel bir yerde bulunuyor.

K: Karim Benzema

K: Karim Benzema

Karim Benzema, El Clasico tarihinin en hızlı golünü 10 Aralık 2011'de maçın 21. saniyesinde attı. Fransız forvet bu rekabette 43 maça çıktı ve 16 gol attı. Bu sayıyla Messi, Di Stefano ve Cristiano Ronaldo'nun ardından gol sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor.

L: Luis Enrique

L: Luis Enrique

Luis Enrique, El Clasico'nun iki yakasında da yer almış nadir isimlerden biri. Memleketi Sporting Gijon'da forma giydikten sonra Real Madrid'de beş sezon oynadı ve 27 Mayıs 1996'da Barcelona'ya geçeceği açıklandı. Barcelona'da sekiz sezon forma giydi, oyunculuk kariyerinde iki lig şampiyonluğu ve iki Kral Kupası kazandı. 2014 yazında Gerardo Martino'nun yerine teknik direktör olarak Barcelona'ya döndü, Ekim 2014'te Real Madrid'e deplasmanda 3-1 yenilince koltuğu hakkında tartışmalar çıktı. İlk sezonunda lig, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak üçlü kupaya ulaştı, Kasım 2015'te de Barcelona'nın Madrid'de Real Madrid'i 4-0 yendiği maçta takımın başındaydı.

M: Messi

M: Messi

Lionel Messi, 45 El Clasico'da 26 gol attı ve 14 asist yaptı. Bu rakamlarla rekabetin gol ve asist lideri. Attığı gollerin 18'i ligde, 6'sı İspanya Süper Kupası'nda, 2'si Şampiyonlar Ligi'nde geldi. 24 Nisan 2017'de Bernabeu'da Courtois'yı geçtiği golün ardından formasını çıkarıp isim ve numarasını Real Madrid taraftarına gösterdi ve sarı kart gördü. 2011 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de Bernabeu'da Barcelona'nın 2-0 kazandığı maçta iki gol atmıştı.

N: Nou Camp

N: Nou Camp

Barcelona'nın evi Camp Nou, kulübün 60 bin kişilik Les Corts stadına sığmamaya başlamasının ardından inşa edildi ve 24 Eylül 1957'de 93 binden fazla seyirci kapasitesiyle açıldı. Real Madrid'in bu stattaki ilk deplasman maçı 2 Şubat 1958'de oynandı ve Real Madrid 2-0 kazandı. Camp Nou, Barcelona'nın Ocak 1994'te Romario'nun hat-trick yaptığı maçta Real Madrid'i 5-0 yendiği geceye ve Kasım 2010'daki 5-0'a da ev sahipliği yaptı. Figo'ya domuz kellesi atılan 2002 maçı da aynı statta oynandı, stat Temmuz 2025'ten bu yana Spotify Camp Nou adını taşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O: Oleguer

O: Oleguer

2001 ile 2008 arasında Barcelona'da sağ bek ve stoper olarak oynayan Oleguer Presas, 2006'da Frank Rijkaard yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve sahada olduğu kadar siyasi görüşleriyle de adından söz ettirdi. Sol görüşlü oyuncu Katalonya'nın bağımsızlığını açıkça destekledi ve şampiyonlukları estelada bayrağıyla kutladı. Şubat 2007'de Bask gazetesi Berria'da, açlık grevi yapan ve cezaevinde bulunan eski ETA yöneticisi Jose Ignacio de Juana Chaos'u savunan bir yazı yazdı, sponsoru Kelme bunun ardından sözleşmesini feshetti. Oleguer futbolu bıraktıktan sonra 2012'de bağımsızlık yanlısı sol parti CUP'a katıldı.

Ö: Mesut Özil

Ö: Mesut Özil

Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, 2010 yazında Werder Bremen'den 20 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu ve Barcelona yerine Madrid'i seçti. Real Madrid formasıyla 159 maça çıktı, 27 gol attı ve 81 asist yaptı. Madrid'de bir lig şampiyonluğu, bir Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazandı. Özil, 2010'da Barcelona'ya 5-0 yenilmelerini sahada yaşadığı en büyük kabuslardan biri olarak anlattı.

P: Puskas

P: Puskas

Ferenc Puskas, El Clasico'da 14 gol attı. 1962-63 sezonunda Real Madrid, Barcelona'nın evinde 5-1 kazandı ve Puskas bu maçta üç gol attı. Di Stefano ve Gento da skora katkı yaparken Barcelona'nın tek golünü Re attı.

R: Ronaldinho - Ronaldo Nazario - Cristiano Ronaldo

R: Ronaldinho - Ronaldo Nazario - Cristiano Ronaldo

Burada liste biraz kabarık, çünkü El Clasico'ya damga vurmuş üç ismin yeri çok özel.

Ronaldinho, 19 Kasım 2005'te Bernabeu'da Barcelona'nın Real Madrid'i 3-0 yendiği maçta Eto'o'nun açtığı skora iki gol ekledi. Brezilyalı yıldızın ilk golü orta sahadan başlayan bir atağın sonunda geldi ve Real Madrid taraftarları onu ayakta alkışladı.

Ronaldo Nazario hem Barcelona hem Real Madrid formasıyla El Clasico'da gol attı. Brezilyalı golcü rekabette dördü Barcelona, ikisi Real Madrid adına olmak üzere altı gol buldu ve bu sayıyla Evaristo de Macedo ile birlikte rekabetin en çok gol atan Brezilyalısı. Barcelona'da Camp Nou'da 3-2 kazandıkları maçta Hierro'nun bacak arasından geçip gol attı, Real Madrid'de ise 2003-04 sezonunda Camp Nou'da 2-1 kazandıkları maçın galibiyet golünü kaydetti.

Cristiano Ronaldo ise 18 golle Messi'nin ardından Di Stefano ile birlikte rekabetin ikinci en golcü ismi. 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında üst üste altı El Clasico'da fileleri havalandırdı. 2012'de Camp Nou'da Real Madrid'in 2-1 kazandığı maçta attığı golün ardından taraftarlara sakin olun anlamına gelen calma işareti yaptı.

S: Sergio Busquets - Sergio Ramos

S: Sergio Busquets - Sergio Ramos

Sergio Busquets, 48 maçla El Clasico'da en çok forma giyen oyuncu ve 23 galibiyetle de en çok kazanan isim. Sergio Ramos ve Messi 45'er maçla onun ardından geliyor, Benzema 43 maçla takip ediyor. Xavi ve Gento 42'şer, Pique ise 40 maça çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

T: Tito Vilanova

T: Tito Vilanova

Ağustos 2011'deki İspanya Süper Kupası maçında Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, kenar çizgisindeki arbede sırasında Barcelona yardımcı antrenörü Tito Vilanova'nın gözüne parmağını soktu. Hakem bu hareketi görmedi ve Mourinho sonradan iki maç ceza aldı. Maçı Messi'nin geç dakikalarda attığı golle Barcelona kazandı.

Vilanova'nın daha sonra yaşadığı sağlık problemleri ve vefatı Katalan ekibi için büyük bir yıkıma neden oldu.

V: David Villa

V: David Villa

Kasım 2010'da Camp Nou'da oynanan El Clasico'da Barcelona Real Madrid'i 5-0 yendi. Katalan ekip ilk 18 dakikada iki gol buldu, ikinci yarıda üç gol daha attı. Xavi, Pedro, Jeffren ve iki golle David Villa fileleri havalandırırken Messi gol atmadı ama Villa'nın iki golünü hazırladı.

X: Xavi - Iniesta

X: Xavi - Iniesta

Barcelona'nın orta sahasında yıllarca birlikte forma giyen Xavi ve Iniesta, El Clasico'nun en çok maça çıkan isimleri arasında yer alıyor. Xavi 42 maça çıktı, ligde 25 maç ve 4 golle Puyol ve Migueli'yle Barcelona rekorunu paylaşıyordu. Kasım 2010'daki 5-0'da da gol atanlar arasındaydı. Iniesta ise 38 El Clasico'da üç gol attı ve altı asist yaptı, son golünü Kasım 2015'te Barcelona'nın Madrid'de 4-0 kazandığı maçta kaydetti. Son El Clasico'sunu 6 Mayıs 2018'de Camp Nou'da oynadı.

Y: Yamal

Y: Yamal

Lamine Yamal, 26 Ekim 2024'te Barcelona'nın Bernabeu'da Real Madrid'i 4-0 yendiği maçta gol attığında 17 yıl 105 günlüktü. Bu golle El Clasico'da gol atan en genç oyuncu unvanını aldı. Barcelona'nın o akşamki 4-0'lık galibiyeti, Katalan ekibin Bernabeu'da aldığı en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Z: Zamorano

Z: Zamorano

Ocak 1995'te Real Madrid, Barcelona'yı 5-0 yendi ve Ivan Zamorano maçta hat-trick yaptı. Skora Amavisca ve Luis Enrique de katkı yaptı. Real Madrid, Barcelona'nın Ocak 1994'te Camp Nou'da aldığı 5-0'lık galibiyete bir yıl sonra aynı skorla karşılık verdi. Gol atan Luis Enrique ise sonradan Barcelona'ya transfer olacaktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın