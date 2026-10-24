El Clasico'nun Tarihi A'dan Z'ye, 11-1'lik Skordan Messi Rekorlarına Kadar Her Detay

1943 Copa del Generalisimo yarı finalinde Barcelona ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Madrid'deki rövanş öncesinde Barcelona taraftarlarının şehre gitmesi engellendi. Real Madrid maçı 11-1 kazandı ve bu skor El Clasico tarihinin en büyük fark galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Katalonya'da bu maç Chamartin skandalı olarak anılıyor.

Diktatör Franco yönetimi altında bir tür 'aşağılama' girişimi olarak kabul görüyor bu maç.