El Clasico'nun Tarihi A'dan Z'ye, 11-1'lik Skordan Messi Rekorlarına Kadar Her Detay
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Barcelona ile Real Madrid, LaLiga'nın 10. haftasında 25 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 23.00'te Camp Nou'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı S Sport ve S Sport Plus yayınlayacak. El Clasico'da sahaya çıkan iki Türk futbolcu, Arda Turan ve Arda Güler de rekabetin tarihinde yerini aldı. Rekabetin 11-1'lik skoru, Messi'nin rekorları ve tribünden sahaya uzanan unutulmaz anları da bu listede.
A: Arda Turan - Arda Güler
B: Bernabeu
C: Carles Puyol
Ç: Franco gölgesinde çılgın skor 11-1
D: Di Stefano
E: Eşitlik
F: Figo
G: Gento
H: Hat-trick
İ: İlk Karşılaşma
J: Johan Cruyff
K: Karim Benzema
L: Luis Enrique
M: Messi
N: Nou Camp
O: Oleguer
Ö: Mesut Özil
P: Puskas
R: Ronaldinho - Ronaldo Nazario - Cristiano Ronaldo
S: Sergio Busquets - Sergio Ramos
T: Tito Vilanova
V: David Villa
X: Xavi - Iniesta
Y: Yamal
Z: Zamorano
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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