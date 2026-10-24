20 Yaşındaki Çırak Haftalığı İçin Hesap Açtırdı: Karşısına 250 Yıl Hapis Cezası Çıktı

Hesabın açılması için ustasının yeğenine telefonunu veren Abdurrahman E.'nin IBAN numarası, iddiaya göre başkaları tarafından kullanıldı. Sosyal medyada yayımlanan kiralık bungalov ve kiralık araç gibi sahte ilanlarla vatandaşlardan para istendi ve bu paralar gencin adına açılan hesaba gönderildi.

Sakarya, Antalya, Bursa, Ankara ve İstanbul gibi illerden toplam 27 dolandırıcılık şikayeti yapıldı. Abdurrahman E. hakkında 17 soruşturma ve 10 kovuşturma dosyası bulunuyor. Genç, bu dosyaların üçünden hapis cezası aldı ve Kilis Cezaevi'nde cezasını çekmeye başladı.