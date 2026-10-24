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20 Yaşındaki Çırak Haftalığı İçin Hesap Açtırdı: Karşısına 250 Yıl Hapis Cezası Çıktı

20 Yaşındaki Çırak Haftalığı İçin Hesap Açtırdı: Karşısına 250 Yıl Hapis Cezası Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 16:57
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki marangoz çırağı Abdurrahman E., haftalığını alabilmek için açtırdığı banka hesabı nedeniyle tutuklandı. Hesabın dolandırıcılıkta kullanıldığı belirtilirken genç hakkında 27 ayrı şikayet bulunuyor. Üst sınırdan ceza verilmesi halinde hapis süresinin 250 yıla kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: İHA

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Haftalığını almak için açtırdığı banka hesabı, genç çırağın adına 27 ayrı dolandırıcılık şikayeti yazılmasına yol açtı.

Haftalığını almak için açtırdığı banka hesabı, genç çırağın adına 27 ayrı dolandırıcılık şikayeti yazılmasına yol açtı.

Hesabın açılması için ustasının yeğenine telefonunu veren Abdurrahman E.'nin IBAN numarası, iddiaya göre başkaları tarafından kullanıldı. Sosyal medyada yayımlanan kiralık bungalov ve kiralık araç gibi sahte ilanlarla vatandaşlardan para istendi ve bu paralar gencin adına açılan hesaba gönderildi.

Sakarya, Antalya, Bursa, Ankara ve İstanbul gibi illerden toplam 27 dolandırıcılık şikayeti yapıldı. Abdurrahman E. hakkında 17 soruşturma ve 10 kovuşturma dosyası bulunuyor. Genç, bu dosyaların üçünden hapis cezası aldı ve Kilis Cezaevi'nde cezasını çekmeye başladı.

Aile olaydan eve gelen tebligatlarla haberdar olurken avukat, gencin 250 yıla kadar hapisle karşılaşabileceğini söyledi.

Aile olaydan eve gelen tebligatlarla haberdar olurken avukat, gencin 250 yıla kadar hapisle karşılaşabileceğini söyledi.

Gencin babası Harun E., oğlunun ustasının yeğeninin tuzağına düştüğünü öne sürdü. Harun E.'ye göre yeğen, 'Haftalığını senin hesabına yatıralım' diyerek hesabı açtırdı. Abdurrahman'ın bankacılık işlemlerini bilmediği için yeğenden yardım aldığı belirtiliyor. Baba, yeğenin oğlunun Facebook hesabını ve mobil bankacılığını ele geçirdiğini, adına telefon hattı da aldığını ileri sürdü. Ailenin olayı yaklaşık üç hafta sonra eve gelmeye başlayan tebligatlardan öğrendiği kaydedildi.

Gencin avukatı Ferhat Karlı ise müvekkilinin bilgisi ve rızası dışında açılan GSM hatları nedeniyle mağdur olduğunu savundu. Karlı, üst sınırdan ceza verilmesi halinde Abdurrahman E.'nin 250 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabileceğini ifade etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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