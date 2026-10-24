20 Yaşındaki Çırak Haftalığı İçin Hesap Açtırdı: Karşısına 250 Yıl Hapis Cezası Çıktı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki marangoz çırağı Abdurrahman E., haftalığını alabilmek için açtırdığı banka hesabı nedeniyle tutuklandı. Hesabın dolandırıcılıkta kullanıldığı belirtilirken genç hakkında 27 ayrı şikayet bulunuyor. Üst sınırdan ceza verilmesi halinde hapis süresinin 250 yıla kadar çıkabileceği ifade ediliyor.
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Kaynak: İHA
Haftalığını almak için açtırdığı banka hesabı, genç çırağın adına 27 ayrı dolandırıcılık şikayeti yazılmasına yol açtı.
Aile olaydan eve gelen tebligatlarla haberdar olurken avukat, gencin 250 yıla kadar hapisle karşılaşabileceğini söyledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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