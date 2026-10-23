1,5 Milyondan Fazla Parazitli Sivrisinek Doğaya Salındı: Avrupa'dan Şok Edici Deney

Küresel ısınmanın da desteğiyle istilacı türlerin yayılması, sivrisinek kaynaklı enfeksiyonları büyüyen bir sorun haline getiriyor. Avrupa'daki ana endişe, gündüz beslenen, bacakları çizgili ve insan ortamlarında gelişecek şekilde evrimleşmiş Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus). Tür, dang humması ve chikungunya gibi hastalıkları yayabiliyor, İspanya dahil 16 Avrupa ülkesinde yerleşik ve bu hastalıklarda rekor vaka sayılarına yol açıyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Ağustos ayında sivrisinek kaynaklı enfeksiyonlarla mücadele için daha fazlasının yapılması gerektiği uyarısında bulundu. Asya kaplan sivrisineği, yağmur suyuyla dolan çöp parçaları gibi çok az suda bile ürüyebildiği için büyük su birikintilerine insektisit koymak gibi geleneksel yöntemler iyi sonuç vermiyor.