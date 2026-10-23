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1,5 Milyondan Fazla Parazitli Sivrisinek Doğaya Salındı: Avrupa'dan Şok Edici Deney

1,5 Milyondan Fazla Parazitli Sivrisinek Doğaya Salındı: Avrupa'dan Şok Edici Deney

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 18:35
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İspanya'nın Barselona kentinde, Wolbachia adı verilen bir parazit taşıyan 1,5 milyondan fazla erkek sivrisinek doğaya salındı. Bu sivrisinekler dişilerle çiftleştiğinde yumurtalar çatlamıyor ve böylece şehirdeki sivrisinek sayısı ile dang humması gibi hastalıkların riski azalıyor. Yöntem Singapur'da zaten kullanılıyor, ancak Avrupa'da bu ölçekte ilk salım Barselona'da yapıldı.

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Kaynak: New Scientist

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Wolbachia taşıyan erkek sivrisinekler, Avrupa'da ilk kez şehrin kamusal alanlarına bırakıldı.

Wolbachia taşıyan erkek sivrisinekler, Avrupa'da ilk kez şehrin kamusal alanlarına bırakıldı.

Pest kontrol şirketi Rentokil'den Rubén Bueno Mari, Barselona'da şehrin kamusal alanlarına yapılan ilk gerçek salımdan söz ettiklerini söylüyor. Salımlar, yetkililerin onay vermesinin ardından Ağustos ortasında başladı.

Her hafta Debug'ın Florida'nın Miami kentindeki üretim tesisinde 80 bin erkek sivrisinek üretiliyor ve uçakla İspanya'ya getiriliyor. Salımları Rentokil ve Debug finanse ediyor. Çalışma Kasım ortasında duracak ve Mayıs ayında yeniden başlayacak.

Avrupa'da asıl endişe, 16 ülkede yerleşik olan ve küçük su birikintilerinde bile üreyen Asya kaplan sivrisineği.

Avrupa'da asıl endişe, 16 ülkede yerleşik olan ve küçük su birikintilerinde bile üreyen Asya kaplan sivrisineği.

Küresel ısınmanın da desteğiyle istilacı türlerin yayılması, sivrisinek kaynaklı enfeksiyonları büyüyen bir sorun haline getiriyor. Avrupa'daki ana endişe, gündüz beslenen, bacakları çizgili ve insan ortamlarında gelişecek şekilde evrimleşmiş Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus). Tür, dang humması ve chikungunya gibi hastalıkları yayabiliyor, İspanya dahil 16 Avrupa ülkesinde yerleşik ve bu hastalıklarda rekor vaka sayılarına yol açıyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Ağustos ayında sivrisinek kaynaklı enfeksiyonlarla mücadele için daha fazlasının yapılması gerektiği uyarısında bulundu. Asya kaplan sivrisineği, yağmur suyuyla dolan çöp parçaları gibi çok az suda bile ürüyebildiği için büyük su birikintilerine insektisit koymak gibi geleneksel yöntemler iyi sonuç vermiyor.

Yöntem, Wolbachia'nın erkekleri etkin biçimde kısır hale getirmesinden yararlanıyor.

Yöntem, Wolbachia'nın erkekleri etkin biçimde kısır hale getirmesinden yararlanıyor.

Rentokil, Google'ın Debug projesiyle birlikte steril böcek tekniğinin bir çeşidini uyguluyor. Birçok dişi böcek yalnızca bir kez çiftleştiği için kısır bir erkekle çiftleşen dişinin yumurtaları çatlamıyor. 1950'li ve 60'lı yıllarda bu yaklaşım, ABD ve Meksika'dan vida kurdu adı verilen haşerenin silinmesini sağlamıştı. Ancak kısır erkekler radyasyonla üretildiği için uzun yaşamıyor ve çiftleşme olasılıkları düşüyor.

Debug bunun yerine birçok böceği enfekte eden Wolbachia'dan yararlanıyor. Wolbachia yumurtalar yoluyla aktarılıyor ve enfekte erkeklerin, enfekte olmayan ya da farklı bir suş taşıyan dişilerin yumurtalarını dölleyememesine yol açıyor. Yani Wolbachia taşıyan erkek sivrisinekler fiilen kısır oluyor. Bu yönteme uyumsuz böcek tekniği deniyor. Roma'da yapılan çok küçük ölçekli denemelerde, Rentokil ve Debug'a göre canlı yumurta sayısı yaklaşık yüzde 90 azaldı.

Singapur'da yapılan bir çalışma, yöntemin dang vakalarını yüzde 70 azalttığını ortaya koydu.

Singapur'da yapılan bir çalışma, yöntemin dang vakalarını yüzde 70 azalttığını ortaya koydu.

Yöntemin kritik noktası, doğaya dişi sivrisinek salınmaması ve Wolbachia'nın yerelde yayılmasının önlenmesi için erkeklerin dişilerden çok doğru biçimde ayrılması. Debug bunu yapay zeka destekli görüntü tanımaya dayalı otomatik bir süreçle yapıyor. Bueno Mari ise dişilerin yüzde kaçının serbest kaldığını söyleyemedi ve bu bilginin denemelerle elde edilmek istendiğini belirtti. Salınan sivrisinekler zaten İspanya'da bulunan suşla aynı olduğu için dişiler hayatta kalıp ürese bile başka suşların girmesi söz konusu değil. Wolbachia taşıyan sivrisineklerin enfeksiyon yayma olasılığı da daha düşük.

Singapur'da Aedes aegypti türü Wolbachia taşıyan erkekler şehrin bazı bölgelerine salındı. Bu yıl yayımlanan bir çalışma, tekniğin dang vakalarını yüzde 70 azalttığı sonucuna vardı. Debug, Florida ve Kaliforniya'da salım için izin istiyor. Bueno Mari, sivrisineklerin ve hastalıkların yayılmasını durduracak tek bir sihirli çözümün olmadığını, ancak bunun yeni ve umut verici bir çözüm olduğunu söylüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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