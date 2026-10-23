1,5 Milyondan Fazla Parazitli Sivrisinek Doğaya Salındı: Avrupa'dan Şok Edici Deney
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İspanya'nın Barselona kentinde, Wolbachia adı verilen bir parazit taşıyan 1,5 milyondan fazla erkek sivrisinek doğaya salındı. Bu sivrisinekler dişilerle çiftleştiğinde yumurtalar çatlamıyor ve böylece şehirdeki sivrisinek sayısı ile dang humması gibi hastalıkların riski azalıyor. Yöntem Singapur'da zaten kullanılıyor, ancak Avrupa'da bu ölçekte ilk salım Barselona'da yapıldı.
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Kaynak: New Scientist
Wolbachia taşıyan erkek sivrisinekler, Avrupa'da ilk kez şehrin kamusal alanlarına bırakıldı.
Avrupa'da asıl endişe, 16 ülkede yerleşik olan ve küçük su birikintilerinde bile üreyen Asya kaplan sivrisineği.
Yöntem, Wolbachia'nın erkekleri etkin biçimde kısır hale getirmesinden yararlanıyor.
Singapur'da yapılan bir çalışma, yöntemin dang vakalarını yüzde 70 azalttığını ortaya koydu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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