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Okula Gelen Kediler İçin Ev Yapıp Öğretmenlerine Kurdele Kestirerek Açılışını Yapan Çocuklar

Okula Gelen Kediler İçin Ev Yapıp Öğretmenlerine Kurdele Kestirerek Açılışını Yapan Çocuklar

Çankırı Öğrenci Kedi
Arya
Arya - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 14:28

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Çankırı'da bulunan Korgun ilk ve ortaokulundaki öğrenciler, okula gelen kedilerin üşümemesi ve rahat bir şekilde uyuyabilmeleri için ev yaptılar.

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Kediler için ev yapan çocuklar evin açılışını da öğretmenlerine kurdele kestirerek yaptı.

Kediler için ev yapan çocuklar evin açılışını da öğretmenlerine kurdele kestirerek yaptı.

Kedileri sıcak bir yuvaya kavuşturan çocukların o anlardaki heyecanını izlerken gözlerinizden kalpler çıkacak.

Kedileri sıcak bir yuvaya kavuşturan çocukların o anlardaki heyecanını izlerken gözlerinizden kalpler çıkacak.

İşte o muhteşem anlar: 👇

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Nuri Bozan

keske eskorttan dönme magazinsel varotik maymunları haber yapacaginiza bu tur icerikler uretseniz daha guzel olurdu