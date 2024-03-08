Okula Gelen Kediler İçin Ev Yapıp Öğretmenlerine Kurdele Kestirerek Açılışını Yapan Çocuklar

Çankırı'da bulunan Korgun ilk ve ortaokulundaki öğrenciler, okula gelen kedilerin üşümemesi ve rahat bir şekilde uyuyabilmeleri için ev yaptılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kediler için ev yapan çocuklar evin açılışını da öğretmenlerine kurdele kestirerek yaptı.
Kedileri sıcak bir yuvaya kavuşturan çocukların o anlardaki heyecanını izlerken gözlerinizden kalpler çıkacak.
İşte o muhteşem anlar: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
keske eskorttan dönme magazinsel varotik maymunları haber yapacaginiza bu tur icerikler uretseniz daha guzel olurdu