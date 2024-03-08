Etli Ekmeğin Kendilerine Ait Olduğunu Söyleyen Yunanistan'a Konyalı John Wick'ten Yanıt Geldi

Etli ekmeğin Konya Bölgesi'ne mi yoksa Sivas'a mı ait olduğuna dair tartışmalar devam ederken, işin içine bir de Yunanistan dahil oldu. Yunanistan, etli ekmeğin kendi mutfaklarına ait olduğunu söyleyince, hem Sivaslıların hem de Konyalıların tepkisini çekti.
Konyalı yerli John Wick de Yunanistan'a ağzının payını verdi!
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Etli ekmek, hem Konya Bölgesi'nde hem de Sivas'ta oldukça popüler lezzetlerden birisi.
Dünyadaki ilk etli ekmeğin Yunanistan'da yapıldığı iddiası, ortalığı karıştırdı.
Sivas'tan Yunanistan'a "Etli ekmek Türkiye'nin, Türkiye'de de Sivas'ın" cevabı geldi.
Konya'nın cevabı ise Yerli John Wick adıyla tanıdığımız öğretmen Ömer Arslan'dan geldi.
"Etli ekmek ye, kendine gel Yunanistan" diyen Yerli John Wick, Çatalhöyük'teki kazılarda bulunan ekmekten bahsetmeyi de ihmal etmedi.
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