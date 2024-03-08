Görüş Bildir
Haberler
Video
Etli Ekmeğin Kendilerine Ait Olduğunu Söyleyen Yunanistan'a Konyalı John Wick'ten Yanıt Geldi

Etli Ekmeğin Kendilerine Ait Olduğunu Söyleyen Yunanistan'a Konyalı John Wick'ten Yanıt Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.03.2024 - 11:05

İçerik Devam Ediyor

Etli ekmeğin Konya Bölgesi'ne mi yoksa Sivas'a mı ait olduğuna dair tartışmalar devam ederken, işin içine bir de Yunanistan dahil oldu. Yunanistan, etli ekmeğin kendi mutfaklarına ait olduğunu söyleyince, hem Sivaslıların hem de Konyalıların tepkisini çekti. 

Konyalı yerli John Wick de Yunanistan'a ağzının payını verdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Etli ekmek, hem Konya Bölgesi'nde hem de Sivas'ta oldukça popüler lezzetlerden birisi.

Etli ekmek, hem Konya Bölgesi'nde hem de Sivas'ta oldukça popüler lezzetlerden birisi.

Her ne kadar etli ekmeğin hangi yöreye ait olduğuna karar verememiş olsak da, etli ekmeğin bir Türk yemeği olduğu su geçirmez bir gerçek. Haliyle Yunanistan, etli ekmeğe sahip çıkınca işin rengi değişti.

Dünyadaki ilk etli ekmeğin Yunanistan'da yapıldığı iddiası, ortalığı karıştırdı.

Dünyadaki ilk etli ekmeğin Yunanistan'da yapıldığı iddiası, ortalığı karıştırdı.

Yunanistan'ın bu iddiası elbette Türkiye'den büyük tepki çekti. Bugüne kadar yoğurt, baklava, sarma, dolma gibi pek çok lezzetimizde tartışmaya girdiğimiz Yunanistan'a tepkiler yükseldi.

Sivas'tan Yunanistan'a "Etli ekmek Türkiye'nin, Türkiye'de de Sivas'ın" cevabı geldi.

Sivas'tan Yunanistan'a "Etli ekmek Türkiye'nin, Türkiye'de de Sivas'ın" cevabı geldi.

Tabii Konyalıların cevabı da büyük merak konusu olmuştu!

Konya'nın cevabı ise Yerli John Wick adıyla tanıdığımız öğretmen Ömer Arslan'dan geldi.

Konya'nın cevabı ise Yerli John Wick adıyla tanıdığımız öğretmen Ömer Arslan'dan geldi.

John Wick'e benzerliğiyle tanıdığımız Konyalı öğretmen Ömer Arslan, Yunanistan'ın etli ekmeğe sahip çıkmasına tepki gösterdi.

"Etli ekmek ye, kendine gel Yunanistan" diyen Yerli John Wick, Çatalhöyük'teki kazılarda bulunan ekmekten bahsetmeyi de ihmal etmedi.

"Etli ekmek ye, kendine gel Yunanistan" diyen Yerli John Wick, Çatalhöyük'teki kazılarda bulunan ekmekten bahsetmeyi de ihmal etmedi.

'Değerlerimize resim olarak sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Daha önce de baklava konusunda sıkıntılar yaşadık. Şimdi de ETLEKMEĞİMİZE göz diktiler. Dünya duysun ki; Gonyalının canını ala ETLEKMEĞİNE dokunma.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Yoksa pişman olursunuz" 👇🏻

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın