Etli Ekmeğin Kendilerine Ait Olduğunu Söyleyen Yunanistan'a Konyalı John Wick'ten Yanıt Geldi

Etli ekmeğin Konya Bölgesi'ne mi yoksa Sivas'a mı ait olduğuna dair tartışmalar devam ederken, işin içine bir de Yunanistan dahil oldu. Yunanistan, etli ekmeğin kendi mutfaklarına ait olduğunu söyleyince, hem Sivaslıların hem de Konyalıların tepkisini çekti.

Konyalı yerli John Wick de Yunanistan'a ağzının payını verdi!