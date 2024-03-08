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Kalp Masajı ile Hayata Döndürdüğü Kirpiyi Evinde Besleyerek Arkadaş Olan Kadının Paylaşımına Bayılacaksınız!

Kalp Masajı ile Hayata Döndürdüğü Kirpiyi Evinde Besleyerek Arkadaş Olan Kadının Paylaşımına Bayılacaksınız!

Hayvanlar Alemi
Arya
Arya - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 10:01

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir kadının yenidoğan ve kalbi duran kirpiye kalp masajı yaptığı anlar görülüyor.

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Kalp masajı ile hayata döndürdüğü kirpiye evinde bakmaya başlayan kadın, ardından ise kirpi ile arkadaş oluyor.

Kalp masajı ile hayata döndürdüğü kirpiye evinde bakmaya başlayan kadın, ardından ise kirpi ile arkadaş oluyor.

Kirpi ile birlikte geçirdikleri zamanlardan görüntüleri derleyen kadının viral olan paylaşımına bayılacaksınız!

Kirpi ile birlikte geçirdikleri zamanlardan görüntüleri derleyen kadının viral olan paylaşımına bayılacaksınız!

İşte o muhteşem görüntüler: 👇

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Selver.1994.06

İyiki güzel insanlar çok güzel video duygulanmamak elde değil☺️