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Pakistan'daki Meşhur 'Çuf Çuf Hoca'yı Ziyaret Eden Türk YouTuber Virüs Kaptı!

Pakistan'daki Meşhur 'Çuf Çuf Hoca'yı Ziyaret Eden Türk YouTuber Virüs Kaptı!

youtuber Virüs Pakistanlı
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 09:46

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Dünyayı gezen Türk YouTuber Ali Ertuğrul, geçtiğimiz günlerde Pakistan'a gitmiş ve sosyal medyada 'Çuf Çuf Hoca' olarak bilinen kişiyi ziyaret etmişti.

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Ali Ertuğrul o ziyaretinin ardından ise virüs kaptığını ve yüzünün virüs nedeniyle büründüğü görüntüyü paylaştı.

Ali Ertuğrul o ziyaretinin ardından ise virüs kaptığını ve yüzünün virüs nedeniyle büründüğü görüntüyü paylaştı.

Şifa dağıttığına inanılan ve şifa dağıtırken 'Çuf Çuf' sesleri çıkaran hoca, çıkardığı sesler nedeniyle sosyal medyada 'Çuf Çuf Hoca' olarak biliniyor.

Şifa dağıttığına inanılan ve şifa dağıtırken 'Çuf Çuf' sesleri çıkaran hoca, çıkardığı sesler nedeniyle sosyal medyada 'Çuf Çuf Hoca' olarak biliniyor.

Çıkardığı sesler nedeniyle sosyal medyada sık sık gündem olan hocayı ziyaret ederek bir YouTube videosu çeken Ali Ertuğrul, hocayı ziyaret ettiğine pişman oldu.

Çıkardığı sesler nedeniyle sosyal medyada sık sık gündem olan hocayı ziyaret ederek bir YouTube videosu çeken Ali Ertuğrul, hocayı ziyaret ettiğine pişman oldu.

Çuf Çuf Hoca ziyareti sırasında virüs kapan Türk YouTuber'ın yaşadığı olayı anlattığı anlar: 👇

Ali Ertuğrul'un yaşadıklarını anlattığı YouTube videosunun tamamını da buradan izleyebilirsiniz: 👇

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