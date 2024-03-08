Aydilge'den '8 Mart Erkekler Günü' Paylaşımı: 'Erkeklerin Saçı Kısa Aklı da Kısa Demiş Atalarımız'

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Aydilge ironi dolu paylaşımında, 'Oğlunu dövmeyen dizini döver demişler, erkeğe şiddete hayır' derken, kadınlara yöneltilen söylemlere tepki gösterdi.
Erkekler tarafından her fırsatta kadınlara yöneltilen ve her fırsatta kadının haksız çıkarılmaya çalışılmasına tepki gösteren Aydilge, ironi dolu paylaşımıyla, erkeklerin göğsünü gere gere kadınlar hakkında ahkam kesmesini eleştirdi.
Aydilge'nin o paylaşımı: 👇
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