Görüş Bildir
Haberler
Video
Aydilge'den '8 Mart Erkekler Günü' Paylaşımı: 'Erkeklerin Saçı Kısa Aklı da Kısa Demiş Atalarımız'

Aydilge'den '8 Mart Erkekler Günü' Paylaşımı: 'Erkeklerin Saçı Kısa Aklı da Kısa Demiş Atalarımız'

Magazin Kadınlar Günü
Arya
Arya - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 10:25

İçerik Devam Ediyor

Şarkıcı Aydilge, Instagram üzerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Kadınlar Günü'nü '8 Mart Erkekler Günü' diyerek kutlayan Aydilge, ironi dolu bir paylaşım ile dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Aydilge ironi dolu paylaşımında, 'Oğlunu dövmeyen dizini döver demişler, erkeğe şiddete hayır' derken, kadınlara yöneltilen söylemlere tepki gösterdi.

Aydilge ironi dolu paylaşımında, 'Oğlunu dövmeyen dizini döver demişler, erkeğe şiddete hayır' derken, kadınlara yöneltilen söylemlere tepki gösterdi.

Erkekler tarafından her fırsatta kadınlara yöneltilen ve her fırsatta kadının haksız çıkarılmaya çalışılmasına tepki gösteren Aydilge, ironi dolu paylaşımıyla, erkeklerin göğsünü gere gere kadınlar hakkında ahkam kesmesini eleştirdi.

Erkekler tarafından her fırsatta kadınlara yöneltilen ve her fırsatta kadının haksız çıkarılmaya çalışılmasına tepki gösteren Aydilge, ironi dolu paylaşımıyla, erkeklerin göğsünü gere gere kadınlar hakkında ahkam kesmesini eleştirdi.

Aydilge'nin o paylaşımı: 👇

Aydilge'nin o paylaşımına gelen yorumlar: 👇

Aydilge'nin o paylaşımına gelen yorumlar: 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
5
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?