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İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kavga Çıktı, Kaboğlu'nun Grubu Salonu Terk Etti

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kavga Çıktı, Kaboğlu'nun Grubu Salonu Terk Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 17:30
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İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu, 24 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Genel kurulda yaşanan gerginlik üzerine toplantıya 15 dakika ara verildi. Mevcut başkan İbrahim Özden Kaboğlu'nun da içinde bulunduğu grup salonu terk etti. Yeni yönetimi belirleyecek oylama ise 25 Ekim Pazar günü yapılacak.

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Bayrak açanlara saldırı yaşandı.

Bayrak açanlara saldırı yaşandı.

Arife Gökkaya Dinç konuşmasının ardından kürsüden inerken salonda sandalyelerin bulunduğu alanda bazı kişiler Queer bayrağı açtı. Buna tepki gösteren bir grup slogan atarak bayrak açanlara saldırdı. Divan Başkanı Avukat Mert-Er Karagülle, saldıranların Ankara Barosu üyesi 5 kişi olduğunu açıkladı. Genel kurula 15 dakika ara verildi ve Değişim İçin Avukatlar Grubu salonu terk etti.

Genel kurula yaklaşık 7 bin avukat katıldı.

Genel kurula yaklaşık 7 bin avukat katıldı.

Baroya yaklaşık 70 bin avukat kayıtlı ve genel kurula yaklaşık 7 bin kişi katılarak toplantı yeterliliği sağlandı. Genel kurul 2026-2028 dönemi yönetimini belirlemek için 24-25 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılıyor. İlk gün raporlar oylandı ve adaylar konuştu, Ümit Kocasakal konuşurken yuhalandı. Sandıklar 25 Ekim Pazar günü 09.00 ile 17.00 arasında açık olacak.

Kaboğlu savunmanın özgürlüğüne vurgu yaptı.

Kaboğlu savunmanın özgürlüğüne vurgu yaptı.

Mevcut başkan ve Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı İbrahim Özden Kaboğlu, savunmanın bağımsızlığına ve CMK ücretlerine değindiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Barolar, bağımsız avukatlar özgür değilse savunma çöker.'

Kaboğlu ayrıca CMK ücretlerinin Avrupa standartlarına çıkarılmasını, stajyer ve ilk 5 yıldaki avukatlara sosyal devlet olanaklarının uygulanmasını ve adil yargılanma kanununun acilen çıkarılmasını istedi.

Başkanlık için 9 aday yarışıyor.

Başkanlık için 9 aday yarışıyor.

Kaboğlu Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan, Ümit Kocasakal ise 3 grubun ortaklığıyla kurulan Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı'ndan aday. Hasan Kılıç Önce İlke ÇAG ve Yükseliş'in ortak adayı, Korkut Kanadoğlu Avukat Hakları Grubu'nun, Arife Gökkaya Dinç Bağımsız Avukatlar Grubu'nun, Atakan Adem Selanik Cumhuriyet Avukatları Grubu'nun adayı. Salih Uçar TÜMAG'ı, Metin Üraçin İstanbul Avukatlar Birliği'ni temsil ediyor, Gülbeyaz Karadeniz ise bağımsız olarak yarışıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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