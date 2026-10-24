İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kavga Çıktı, Kaboğlu'nun Grubu Salonu Terk Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu, 24 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Genel kurulda yaşanan gerginlik üzerine toplantıya 15 dakika ara verildi. Mevcut başkan İbrahim Özden Kaboğlu'nun da içinde bulunduğu grup salonu terk etti. Yeni yönetimi belirleyecek oylama ise 25 Ekim Pazar günü yapılacak.
Bayrak açanlara saldırı yaşandı.
Genel kurula yaklaşık 7 bin avukat katıldı.
Kaboğlu savunmanın özgürlüğüne vurgu yaptı.
Başkanlık için 9 aday yarışıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın