İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kavga Çıktı, Kaboğlu'nun Grubu Salonu Terk Etti

Arife Gökkaya Dinç konuşmasının ardından kürsüden inerken salonda sandalyelerin bulunduğu alanda bazı kişiler Queer bayrağı açtı. Buna tepki gösteren bir grup slogan atarak bayrak açanlara saldırdı. Divan Başkanı Avukat Mert-Er Karagülle, saldıranların Ankara Barosu üyesi 5 kişi olduğunu açıkladı. Genel kurula 15 dakika ara verildi ve Değişim İçin Avukatlar Grubu salonu terk etti.