Yener Poroy Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Bursa Barosu'nun Yeni Başkanı Yener Poroy'un Hayatı
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Bursa Barosu'nda 18 Ekim 2026 Pazar günü yapılan seçimin ardından Avukat Yener Poroy, baronun yeni başkanı oldu. Beş adayın yarıştığı seçimi kazanan Yener Poroy'un kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. Sizler için Yener Poroy hakkında bilinenleri derledik.
Kaynak: Bursa Barosu
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Yener Poroy, beş adayın yarıştığı seçimle Bursa Barosu Başkanı oldu.
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Yener Poroy Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Yener Poroy Seçim Sürecinde Neler Söyledi?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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