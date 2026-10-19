Yener Poroy Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Bursa Barosu'nun Yeni Başkanı Yener Poroy'un Hayatı

Yener Poroy, 1983 yılında Bursa'da doğdu. Doğum günü kamuya açık kaynaklarda yer almadığından 2026 itibarıyla 42 ya da 43 yaşında. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlayan Yener Poroy, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2006 yılından bu yana Bursa'da serbest avukat olarak çalışıyor.

Yener Poroy'un Bursa Barosu'ndaki Görevleri

Yener Poroy, 2016-2018 döneminde Bursa Barosu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 2018-2020 döneminde bu göreve yeniden getirildi. 2021 yılında baro saymanlığı görevini üstlendi. 2022-2024 ve 2024-2026 dönemlerinde ise Bursa Barosu Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Genel sekreterlik görevini sürdürürken baro başkanlığına adaylığını açıkladı.

Yener Poroy'un Sivil Toplum Çalışmaları

Bursa Barosu'nun resmi internet sitesindeki özgeçmişe göre Yener Poroy, Trilye Yelken Kulübü'nün ve Bursa Arabulucular Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı. Bursa Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği'nde (GESİAD) de yönetim kurulu üyeliği yaptı.