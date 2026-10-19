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Yener Poroy Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Bursa Barosu'nun Yeni Başkanı Yener Poroy'un Hayatı

Yener Poroy Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Bursa Barosu'nun Yeni Başkanı Yener Poroy'un Hayatı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 14:28
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Bursa Barosu'nda 18 Ekim 2026 Pazar günü yapılan seçimin ardından Avukat Yener Poroy, baronun yeni başkanı oldu. Beş adayın yarıştığı seçimi kazanan Yener Poroy'un kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. Sizler için Yener Poroy hakkında bilinenleri derledik.

Kaynak: Bursa Barosu

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Yener Poroy, beş adayın yarıştığı seçimle Bursa Barosu Başkanı oldu.

Yener Poroy, beş adayın yarıştığı seçimle Bursa Barosu Başkanı oldu.

Bursa Barosu'nun Olağan Genel Kurulu 17 Ekim 2026 Cumartesi günü yapıldı, organ seçimleri için oy verme işlemi ise 18 Ekim 2026 Pazar günü 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleşti. Yeşil Liste'nin adayı olan Yener Poroy, resmi olmayan sonuçlara göre 1.639 oy alarak seçimi kazandı. Seçimde Yener Poroy'un yanı sıra Sibel Özbudak, Aslı Evke Yetkin, Servet Sarıca ve Okan Dursun da başkanlık için yarıştı. Önceki başkan Metin Öztosun bu seçimde yeniden aday olmadı.

Yener Poroy Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Yener Poroy Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Yener Poroy, 1983 yılında Bursa'da doğdu. Doğum günü kamuya açık kaynaklarda yer almadığından 2026 itibarıyla 42 ya da 43 yaşında. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlayan Yener Poroy, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2006 yılından bu yana Bursa'da serbest avukat olarak çalışıyor.

Yener Poroy'un Bursa Barosu'ndaki Görevleri

Yener Poroy, 2016-2018 döneminde Bursa Barosu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 2018-2020 döneminde bu göreve yeniden getirildi. 2021 yılında baro saymanlığı görevini üstlendi. 2022-2024 ve 2024-2026 dönemlerinde ise Bursa Barosu Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Genel sekreterlik görevini sürdürürken baro başkanlığına adaylığını açıkladı.

Yener Poroy'un Sivil Toplum Çalışmaları

Bursa Barosu'nun resmi internet sitesindeki özgeçmişe göre Yener Poroy, Trilye Yelken Kulübü'nün ve Bursa Arabulucular Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı. Bursa Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği'nde (GESİAD) de yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Yener Poroy Seçim Sürecinde Neler Söyledi?

Yener Poroy Seçim Sürecinde Neler Söyledi?

Yener Poroy, seçim sürecinde baronun avukatları yalnızca seçim dönemlerinde hatırlayan bir kurum olmaması gerektiğini söyledi. Mesleğe yeni başlayan avukatların ilk duruşmalarında kendilerini güvende hissetmesinin önemine değinen Yener Poroy, şiddet ve mobbinge maruz kalan meslektaşlara kurumsal destek verilmesi, ilçelerdeki avukatların sorunlarının yerinde dinlenmesi ve katılımcı, ulaşılabilir bir baro yönetimi hedeflerini öne çıkardı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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