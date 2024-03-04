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Gözleri Kapalı Bir Şekilde Hamilelik Testinin Ne Olduğunu Tahmin Etmeye Çalışan Adamın Muazzam Tepkisi

Gözleri Kapalı Bir Şekilde Hamilelik Testinin Ne Olduğunu Tahmin Etmeye Çalışan Adamın Muazzam Tepkisi

Tiktok anne Bebek
Arya
Arya - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 19:12

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'@bersanetyemez' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadının 2 yıl önce eşine hamile olduğunu muhteşem bir şekilde haber verdiği anları yeniden gündem oldu.

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Eşinden gözlerini kapatmasını isteyen kadın, ardından ise eşine pozitif çıkan hamilelik testini vererek eline verdiği şeyin ne olduğunu tahmin etmesini istiyor.

Eşinden gözlerini kapatmasını isteyen kadın, ardından ise eşine pozitif çıkan hamilelik testini vererek eline verdiği şeyin ne olduğunu tahmin etmesini istiyor.

Elindeki şeyin ne olduğunu tahmin edemeyen adam gözlerini açtığı sırada ise baba olacağını öğrendiğinde muazzam bir tepki veriyor.

Elindeki şeyin ne olduğunu tahmin edemeyen adam gözlerini açtığı sırada ise baba olacağını öğrendiğinde muazzam bir tepki veriyor.

İşte yeniden gündem olan o anlar: 👇

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