Eyfel Kulesi'yle Evlenen Kadın Yalnız Değil: Eşyalara Aşık Olan İnsanlar Gerçekten Var
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Arabasına isim koyan, çocukluğundan kalma oyuncağını yıllarca saklayan çok kişi var. Ama bazı insanlar için eşyalarla kurulan bağ bundan çok daha derine iniyor: Bir köprüye, bir binaya ya da bir arabaya gerçekten aşık oluyorlar. Psikolojide 'objektofili' ya da 'nesne cinselliği' olarak anılan bu durum, bugüne kadar oldukça az araştırıldı. İngiltere'de yapılan bir çalışma ise bu insanların dünyayı algılama biçimine dair dikkat çekici ipuçları ortaya koydu.
Kaynak: Scientific Reports
Bazıları için bir köprü ya da bina sevgili yerine geçebiliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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