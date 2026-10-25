Eyfel Kulesi'yle Evlenen Kadın Yalnız Değil: Eşyalara Aşık Olan İnsanlar Gerçekten Var

Objektofili, bir kişinin cansız bir nesneye karşı duygusal, romantik ya da cinsel çekim hissetmesi olarak tanımlanıyor. Bu çekimin yöneldiği nesneler oldukça çeşitli: Köprüler, binalar, arabalar, heykeller, çitler, müzik aletleri ve teknolojik cihazlar en sık anılan örnekler arasında.

Uzmanlar, bir eşyaya güçlü bir bağlılık duymanın tek başına bu kavramla açıklanamayacağını hatırlatıyor. Objektofili geniş bir yelpazeyi kapsıyor; kimi için nesneye duyulan bir aidiyet hissi, kimi için gerçek bir aşk anlamına geliyor. Bu insanların önemli bir kısmı, sevdikleri nesnenin bir ruhu, duyguları ve kendine özgü bir iletişim yolu olduğuna inanıyor.