Her Şeyini Satıp 2 Bin Kilometre Yol Giden Brezilyalı İşçi, Aşık Olduğu Kadının Yapay Zeka Olduğunu Öğrendi

Belo Horizonte Belediyesi, Martins'in memleketi Tocantins eyaletindeki Araguatins'e dönebilmesi için 13 Ekim'de otobüs bileti verdi. Belediye ayrıca yapay zeka ile üretilen içeriklere karşı uyarı yayımladı. Martins 15 Ekim'de Imperatriz'e döndü. Polis kaynaklarına göre olayla ilgili bir kayıt bulunmuyor. Yapay zeka ile karakter üretmek tek başına suç sayılmıyor, ancak insanları haksız kazanç için kandırmak dolandırıcılık kapsamına girebiliyor.

Yaşadığı hayal kırıklığına rağmen yeniden bir ilişki arzusunu koruyan Martins şunları söyledi:

'Başka birini bulacağım, gittiğim aynı yerde olacak ve yeniden gideceğim.'