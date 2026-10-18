Her Şeyini Satıp 2 Bin Kilometre Yol Giden Brezilyalı İşçi, Aşık Olduğu Kadının Yapay Zeka Olduğunu Öğrendi
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Brezilya'da yaşayan 49 yaşındaki inşaat işçisi Edimar Rocha Martins, sosyal medyada tanıştığı kadına duyduğu aşk uğruna sahip olduğu her şeyi satıp yola çıktı. Maranhão eyaletindeki Imperatriz'den otobüse binen Martins, yaklaşık 2 bin kilometre sonra beklemediği bir gerçekle karşılaştı. Olay, Brezilya basınında geniş yer buldu.
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Edimar 2 bin kilometre yol gitti.
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Kadının yapay zeka olduğu radyoda ortaya çıktı.
Hesabı yöneten kişi gerçeği itiraf etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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