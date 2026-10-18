article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Her Şeyini Satıp 2 Bin Kilometre Yol Giden Brezilyalı İşçi, Aşık Olduğu Kadının Yapay Zeka Olduğunu Öğrendi

Her Şeyini Satıp 2 Bin Kilometre Yol Giden Brezilyalı İşçi, Aşık Olduğu Kadının Yapay Zeka Olduğunu Öğrendi

Yapay Zeka
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 19:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Brezilya'da yaşayan 49 yaşındaki inşaat işçisi Edimar Rocha Martins, sosyal medyada tanıştığı kadına duyduğu aşk uğruna sahip olduğu her şeyi satıp yola çıktı. Maranhão eyaletindeki Imperatriz'den otobüse binen Martins, yaklaşık 2 bin kilometre sonra beklemediği bir gerçekle karşılaştı. Olay, Brezilya basınında geniş yer buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Edimar 2 bin kilometre yol gitti.

Edimar 2 bin kilometre yol gitti.

Edimar Rocha Martins, 2020 yılında sosyal medyada 'Jéssica Oliveira' adıyla tanıştığı kadınla gelecek hayalleri kurmaya başladı. 9 Ekim'de Imperatriz'den otobüsle yola çıkan inşaat işçisi, tüm eşyalarını satmıştı. 11 Ekim'de Minas Gerais eyaletinin başkenti Belo Horizonte'ye ulaştı, ancak aradığı kadını bulamadı. Kadının profilindeki 'Jéssica Fazendeira' karakterinin TikTok'ta 300 binden fazla takipçisi vardı. Videolarında hayatını paylaşacak bir yaşam ortağı aradığını ve çiftlikte birlikte yaşamak istediğini söylüyordu.

Martins, kadının kendisine çiftlikte yaşamayı teklif ettiğini şu sözlerle anlattı:

'Hayır, benimle burada çiftlikte yaşayacaksın.'

Kadının yapay zeka olduğu radyoda ortaya çıktı.

Kadının yapay zeka olduğu radyoda ortaya çıktı.

Kadını bulamayan Martins, yardım için Rádio Itatiaia'ya başvurdu. Radyoda ona, tanıştığı kişinin gerçek olmadığı, fotoğraf ve videoların yapay zeka ile üretildiği söylendi. Hikaye yayılınca hesabı yöneten kişi de karakterin yapay zeka ürünü olduğunu kabul etti. Açıklamasında hesabı etkileşim almak ve ürün satmak için kullandığını, Martins'le hiçbir zaman doğrudan iletişime geçmediğini belirtti.

Martins yaşadığı yalnızlığı şu sözlerle anlattı:

'Bazen insanın evinde yaşadığı yalnızlık hayatına çok sıkıntı getiriyor.'

Hesabı yöneten kişi gerçeği itiraf etti.

Hesabı yöneten kişi gerçeği itiraf etti.

Belo Horizonte Belediyesi, Martins'in memleketi Tocantins eyaletindeki Araguatins'e dönebilmesi için 13 Ekim'de otobüs bileti verdi. Belediye ayrıca yapay zeka ile üretilen içeriklere karşı uyarı yayımladı. Martins 15 Ekim'de Imperatriz'e döndü. Polis kaynaklarına göre olayla ilgili bir kayıt bulunmuyor. Yapay zeka ile karakter üretmek tek başına suç sayılmıyor, ancak insanları haksız kazanç için kandırmak dolandırıcılık kapsamına girebiliyor.

Yaşadığı hayal kırıklığına rağmen yeniden bir ilişki arzusunu koruyan Martins şunları söyledi:

'Başka birini bulacağım, gittiğim aynı yerde olacak ve yeniden gideceğim.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın