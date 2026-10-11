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Aşık Olduğunda Hangi Saplantılı Karaktere Dönüşüyorsun?

Aşık Olduğunda Hangi Saplantılı Karaktere Dönüşüyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
11.10.2026 - 16:01
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Aşık olduğunda mantığın bir süreliğine tatile çıkıyor olabilir mi? Sevdiğin kişinin attığı mesajın tonundan anlam çıkarmak, sosyal medyada yaptığı her hareketi fark etmek ya da 'Tesadüfen aynı yerde bulunmuştuk' diyerek kendini ikna etmek... Hepimizin aşkta biraz fazla ileri gittiği anlar olabilir. Bu testte vereceğin cevaplar, aşık olduğunda ortaya çıkan saplantılı tarafının hangi karaktere benzediğini ortaya çıkaracak. Bakalım sen aşkın peşinden gidenlerden misin, yoksa aşkı uzaktan izleyip her detayı analiz edenlerden mi?

Not: Bu testte 'psikopat' kelimesi eğlenceli bir kişilik testi başlığı olarak kullanılmıştır. Gerçek hayatta psikopati, yalnızca birkaç davranış üzerinden belirlenebilecek bir tanı değildir. Test sonucu klinik değerlendirme yerine geçmez.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Hoşlandığın kişinin sana geç cevap verdiğini fark ettin. Ne yaparsın?

3. Hoşlandığın kişinin sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım gördün. İlk tepkin ne olur?

3. Hoşlandığın kişinin sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım gördün. İlk tepkin ne olur?

4. Sevdiğin kişinin eski sevgilisini merak eder misin?

5. Hoşlandığın kişi bir başkasıyla yakın konuşuyor. Ne düşünürsün?

5. Hoşlandığın kişi bir başkasıyla yakın konuşuyor. Ne düşünürsün?
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6. Sevgilin sana "Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var" dedi. Ne yaparsın?

6. Sevgilin sana "Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var" dedi. Ne yaparsın?

7. Hoşlandığın kişi çevrimiçi ama sana mesaj atmıyor. Bu durumda...

8. Sevdiğin kişinin senden gizlediği bir şey olduğunu hissediyorsun. Ne yaparsın?

9. Bir tartışmanın ardından sevgilin senden özür dilemedi. Ne yaparsın?

10. Hoşlandığın kişinin seni kıskandığını fark ettin. Nasıl hissedersin?

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Joe Goldberg - You

Joe Goldberg - You

Aşık olduğunda en çok Joe Goldberg'e benziyorsun. Birinden hoşlandığında onu sadece tanımakla yetinmiyor, onun hakkında mümkün olduğunca fazla şey öğrenmek istiyorsun. Karşındaki kişinin hayatındaki ayrıntılar senin için giderek daha önemli hale geliyor. Kimlerle görüştüğü, neler yaptığı, ne paylaştığı ve sana karşı nasıl davrandığı kolayca dikkatini çekebiliyor. Joe gibi sen de aşkı zaman zaman yoğun bir şekilde yaşayabiliyorsun. Birini gözünde büyüttüğünde onunla ilgili kafanda oldukça güçlü bir hikaye oluşturabiliyorsun. Hatta gerçek kişiyle zihninde yarattığın kişi arasında fark oluşsa bile bunu fark etmekte zorlanabilirsin.

Love Quinn - You

Love Quinn - You

Senin aşk konusundaki saplantılı karakterin Love Quinn! Dışarıdan oldukça sıcak, sevgi dolu ve koruyucu görünebilirsin. Ancak sevdiğin kişiye gerçekten bağlandığında duyguların oldukça yoğunlaşabiliyor. Love gibi sen de ilişkin söz konusu olduğunda 'seviyorsam sonuna kadar severim' mantığına yakın olabilirsin. Sevdiğin insanın seni gerçekten önemsediğini bilmek istersin. Araya başka insanların girmesi, ilişkide bir güvensizlik oluşması veya karşındaki kişinin senden uzaklaşması durumunda ise içindeki daha sert taraf ortaya çıkabilir.

Maddy Perez - Euphoria

Maddy Perez - Euphoria

Aşık olduğunda Maddy Perez gibi oluyorsun. Senin saplantılı tarafın daha çok kıskançlık, gurur ve 'Beni gerçekten ne kadar istiyor?' sorusu üzerinden ortaya çıkıyor. Birini sevdiğinde onun ilgisini kaybetmek istemiyorsun. Özellikle karşındaki kişinin başka biriyle yakınlaştığını gördüğünde bunu kolayca görmezden gelmen mümkün değil. Duygularını saklamaya çalışsan bile yüzünden, tavırlarından veya verdiğin tepkilerden ne hissettiğin anlaşılabiliyor. Maddy gibi sen de ilişkilerde değer görmeyi ve özel hissetmeyi önemsiyorsun. Sevdiğin kişinin seni ikinci plana atması, seni başkalarıyla kıyaslaması veya ilgisini azaltması senin için ciddi bir problem haline gelebiliyor.

Villanelle - Killing Eve

Villanelle - Killing Eve

Sen aşık olduğunda Villanelle gibi yoğun ve öngörülemez bir karaktere dönüşüyorsun. Birinden gerçekten etkilendiğinde sıradan bir hoşlantı yaşamıyorsun. İlgin çok hızlı bir şekilde yoğunlaşabiliyor ve karşındaki kişiyi zihninde oldukça özel bir yere koyabiliyorsun. Senin aşk anlayışında heyecan çok önemli. Monotonluk seni sıkabilir. Seni gerçekten etkileyen birinin peşinden gitmek, onun dikkatini çekmek ve aranızdaki çekimi sürekli canlı tutmak isteyebilirsin. Villanelle gibi sen de duygularını klasik yöntemlerle göstermeyebilirsin. Bazen doğrudan söylemek yerine davranışlarınla belli edebilir, bazen de karşındaki kişinin ilgisini ölçmek için farklı yollar deneyebilirsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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