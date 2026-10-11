Aşık Olduğunda Hangi Saplantılı Karaktere Dönüşüyorsun?

Aşık olduğunda mantığın bir süreliğine tatile çıkıyor olabilir mi? Sevdiğin kişinin attığı mesajın tonundan anlam çıkarmak, sosyal medyada yaptığı her hareketi fark etmek ya da 'Tesadüfen aynı yerde bulunmuştuk' diyerek kendini ikna etmek... Hepimizin aşkta biraz fazla ileri gittiği anlar olabilir. Bu testte vereceğin cevaplar, aşık olduğunda ortaya çıkan saplantılı tarafının hangi karaktere benzediğini ortaya çıkaracak. Bakalım sen aşkın peşinden gidenlerden misin, yoksa aşkı uzaktan izleyip her detayı analiz edenlerden mi?

Not: Bu testte 'psikopat' kelimesi eğlenceli bir kişilik testi başlığı olarak kullanılmıştır. Gerçek hayatta psikopati, yalnızca birkaç davranış üzerinden belirlenebilecek bir tanı değildir. Test sonucu klinik değerlendirme yerine geçmez.