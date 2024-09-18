Adeta Gökyüzü Şöleni: Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen 'Süper Ay' Görüntüleri Büyüledi!

Bu hafta gerçekleşen yılın son Ay tutulması, gökyüzünde görsel bir şölen sundu. Tutulma sırasında Ay, yüzde 14 daha büyük göründü ve yüzeyi kırmızı bir renge büründü.
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17-18 Eylül gecesi, Dünya Güneş ile Dolunay arasından geçti ve gölgesi Ay’ın yüzeyine yansıdı. Eylül ayının Dolunay’ı, gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen sundu.
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Ay, tutulma sırasında yüzde 14 daha büyük görünürken, yüzeyi kırmızı bir renge büründü. Dünyanın dört bir yanından görüntülenen bu doğa olayı, izleyenleri adeta büyüledi.
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