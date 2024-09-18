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Adeta Gökyüzü Şöleni: Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen 'Süper Ay' Görüntüleri Büyüledi!

Adeta Gökyüzü Şöleni: Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen 'Süper Ay' Görüntüleri Büyüledi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 17:25

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Bu hafta gerçekleşen yılın son Ay tutulması, gökyüzünde görsel bir şölen sundu. Tutulma sırasında Ay, yüzde 14 daha büyük göründü ve yüzeyi kırmızı bir renge büründü.

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17-18 Eylül gecesi, Dünya Güneş ile Dolunay arasından geçti ve gölgesi Ay’ın yüzeyine yansıdı. Eylül ayının Dolunay’ı, gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen sundu.

17-18 Eylül gecesi, Dünya Güneş ile Dolunay arasından geçti ve gölgesi Ay’ın yüzeyine yansıdı. Eylül ayının Dolunay’ı, gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen sundu.

Bu olayda sadece Süper Ay'ı değil, aynı zamanda kısmi bir ay tutulmasını da izleme şansı bulduk.

Ay, tutulma sırasında yüzde 14 daha büyük görünürken, yüzeyi kırmızı bir renge büründü. Dünyanın dört bir yanından görüntülenen bu doğa olayı, izleyenleri adeta büyüledi.

Ay, tutulma sırasında yüzde 14 daha büyük görünürken, yüzeyi kırmızı bir renge büründü. Dünyanın dört bir yanından görüntülenen bu doğa olayı, izleyenleri adeta büyüledi.

İşte o görüntüler👇

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