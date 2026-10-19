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İstanbullular Dikkat: Büyükçekmece'de D-100'ün Bir Bölümü İki Gece Trafiğe Kapalı Kalacak

İstanbullular Dikkat: Büyükçekmece'de D-100'ün Bir Bölümü İki Gece Trafiğe Kapalı Kalacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 21:14
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İstanbul Büyükçekmece'de D-100 kara yolunun bir bölümü iki gece boyunca trafiğe kapatılacak. Kapanma bu geceyi ve yarın geceyi kapsıyor. İBB, sürücüler için trafiğin hangi caddeler üzerinden akacağını da duyurdu.

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D-100'ün Işık Sitesi bölümü kapanıyor.

D-100'ün Işık Sitesi bölümü kapanıyor.

Büyükçekmece'de D-100 karayolunun Işık Sitesi Durağı'nın bulunduğu bölümü Ankara ve Edirne istikametlerinde ulaşıma kapatılacak. Kapanma 19 Ekim'de 22.00-06.00 ile 20 Ekim'de 22.00-06.00 saatleri arasında uygulanacak, yani yol iki gece 8'er saat, toplamda 16 saat kapalı kalacak.

Yaya üst geçidi sökülecek.

Yaya üst geçidi sökülecek.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre bölgede Işık Sitesi Durağı Yaya Üst Geçidi inşaatı çalışmaları sürüyor. Kapanmanın nedeni ise mevcut yaya üst geçidinin sökülmesinin planlanması.

Trafik iki caddeden akacak.

Trafik iki caddeden akacak.

Kapalı saatlerde trafik akışı ve güvenliği İstanbul Caddesi ile Silivri Caddesi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Bölgeden gece saatlerinde geçmesi gereken sürücülerin bu iki caddeyi kullanması gerekecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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