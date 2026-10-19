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Ozan Tufan Beşiktaş'a Attığı Golle 191 Günlük Hasretini Bitirdi: Beşiktaş'a Şansı Tutuyor

Ozan Tufan Beşiktaş'a Attığı Golle 191 Günlük Hasretini Bitirdi: Beşiktaş'a Şansı Tutuyor

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 21:22
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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadelede ilk gol ev sahibi ekipten geldi. Ozan Tufan, 21. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Deneyimli futbolcunun attığı gol, iki ayrı istatistiğe daha damga vurdu.

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Ozan Tufan, Trabzonspor'u öne geçirdi.

Ozan Tufan, Trabzonspor'u öne geçirdi.

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 21. dakikada Ozan Tufan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Deneyimli orta saha, fileleri havalandırarak bordo-mavililere maçın ilk avantajını getirdi.

Beşiktaş'a karşı 6. golünü attı.

Beşiktaş'a karşı 6. golünü attı.

31 yaşındaki Tufan bu golle siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerindeki 6. golünü kaydetti. Deneyimli futbolcu, dört büyükler arasında en fazla gol attığı takımın Beşiktaş olduğunu bir kez daha gösterdi.

191 günlük hasret sona erdi.

191 günlük hasret sona erdi.

Tufan, Süper Lig'deki 191 günlük gol hasretini de Beşiktaş karşısında sona erdirdi. Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu, kritik mücadelede takımını öne geçiren isim oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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