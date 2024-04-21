Gökhan Ünver'in "Başladığı İşi Bitirmemeye Yemin Etmiş Usta" Tiplemesi Viral Oldu

Son yılların yaptığı her işi tutturan tespit makinesi fenomenlerinden biri de Gökhan Ünver. İlk başlarda küçük ama sağlam bir kitlesi olan Ünver'in ünü bir bir patlayan videoları ve günlük hayat gözlemleriyle ülke çapına yayıldı. Fenomen isim pek çok kişinin iş yaptırmakta zorlandığını öne sürdüğü ustalara da el attı.