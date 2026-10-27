Bugün Ulusal Siyah Kedi Günü: Türk Kültüründe Kara Kedinin Bilinmeyen Yüzü
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Yolunuzu bir kara kedi kestiğinde ne hissediyorsunuz? Muhtemelen saçlarınızı tutuyorsunuz, o günün kötü geçeceğine inanıyorsunuz. Bugün, yani 27 Ekim, tam da bu önyargıyı kırmak için ilan edilmiş Ulusal Siyah Kedi Günü.
Peki bu gün nasıl doğdu, Türk kültüründe kara kediler gerçekten uğursuz mu sayılıyordu ve siyah tüyleri onları nasıl bu kadar özel yapıyor?
İşte siyah kediler hakkında bilmeniz gerekenler...
Siyah Kedi Günü Neden Kutlanıyor?
Türk Kültüründe Kara Kedi: Uğursuz Değil, Gizemli
Dünyanın Birçok Yerinde Uğurlu Sayılıyor
Siyah Tüyün Arkasında Bir Gen Var
Güneşte Renk Değiştirebiliyorlar
Onların Tek İhtiyacı Bir Şans
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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