Bugün Ulusal Siyah Kedi Günü: Türk Kültüründe Kara Kedinin Bilinmeyen Yüzü

Yolunuzu bir kara kedi kestiğinde ne hissediyorsunuz? Muhtemelen saçlarınızı tutuyorsunuz, o günün kötü geçeceğine inanıyorsunuz. Bugün, yani 27 Ekim, tam da bu önyargıyı kırmak için ilan edilmiş Ulusal Siyah Kedi Günü.

Peki bu gün nasıl doğdu, Türk kültüründe kara kediler gerçekten uğursuz mu sayılıyordu ve siyah tüyleri onları nasıl bu kadar özel yapıyor?

İşte siyah kediler hakkında bilmeniz gerekenler...

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