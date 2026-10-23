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Kedilerinin İsimlerinin Veriliş Hikayelerini Anlatan Kullanıcılar Gülümsetti

Kedilerinin İsimlerinin Veriliş Hikayelerini Anlatan Kullanıcılar Gülümsetti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.10.2026 - 12:02
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Bir kedi sahiplenince en çok vakit alan iş çoğu zaman isim bulmak oluyor. Bilgesu'nun X'te 'bazı kedilerin isimleri inanılmaz komik, kahkaha atıyorum 3 dakika boyunca' diye yazdığı paylaşım, aynı şeyi düşünen kedi sahiplerini yanıtlara ve alıntılara topladı. Herkes kendi kedisinin isim hikâyesini anlatmaya başladı. Kimi salonun duvarından çıkan kediye Alçıpan dedi, kimi iş yerine gelen müşterinin adını kediye verdi, kimi de yaşayamayabilir denen yavruya Yaşar ismini koydu. Kedi isimleri mama kabından televizyon dizisine, komşunun lakabından sokaktaki ilk karşılaşmaya kadar çok farklı yerlerden geliyor. Ortaya hem güldüren hem duygulandıran, her biri küçük bir hikâye taşıyan isimler çıktı.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
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Şantiye çıkışlı.

Tarih tekerrür eder.

Tarih tekerrür eder.
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İsim kaderdir.

İsim kaderdir.
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Rota oluşturuldu.

Rota oluşturuldu.
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Adı üstünde.

Adı üstünde.
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Nükhet Hanım.

Nükhet Hanım.
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Zor bir tanışma.

Zor bir tanışma.
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Ses getirdi.

Ses getirdi.
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Yabancı damat etkisi.

Yabancı damat etkisi.
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Bir ismin yolculuğu.

Bir ismin yolculuğu.
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İsmini hak etti.

İsmini hak etti.
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Dizi evladı.

Dizi evladı.
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İsabetli seçim.

İsabetli seçim.
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Forvet ruhlu.

Forvet ruhlu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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