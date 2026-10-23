Kedilerinin İsimlerinin Veriliş Hikayelerini Anlatan Kullanıcılar Gülümsetti

Bir kedi sahiplenince en çok vakit alan iş çoğu zaman isim bulmak oluyor. Bilgesu'nun X'te 'bazı kedilerin isimleri inanılmaz komik, kahkaha atıyorum 3 dakika boyunca' diye yazdığı paylaşım, aynı şeyi düşünen kedi sahiplerini yanıtlara ve alıntılara topladı. Herkes kendi kedisinin isim hikâyesini anlatmaya başladı. Kimi salonun duvarından çıkan kediye Alçıpan dedi, kimi iş yerine gelen müşterinin adını kediye verdi, kimi de yaşayamayabilir denen yavruya Yaşar ismini koydu. Kedi isimleri mama kabından televizyon dizisine, komşunun lakabından sokaktaki ilk karşılaşmaya kadar çok farklı yerlerden geliyor. Ortaya hem güldüren hem duygulandıran, her biri küçük bir hikâye taşıyan isimler çıktı.