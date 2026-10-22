Kedi ve Köpeklere En Çok Bu İsimler Veriliyor: 2026'nın En Popüler İsimleri Açıklandı!

Eve yeni bir kedi veya köpek geldiğinde en çok düşündüğümüz konulardan biri ona nasıl bir isim vereceğimiz oluyor. Kimileri sevimli dostunun görünüşünden ilham alırken kimileri de sevdiği bir film karakterinin veya ünlünün adını tercih ediyor. İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma ise evcil hayvanlara verilen isimlerin yıllar içinde nasıl değiştiğini ortaya koydu. Rover tarafından yayımlanan 2026 raporunda, milyonlarca evcil hayvanın isim verileri incelendi ve yılın en popüler tercihleri belirlendi. Luna, Milo ve Bella gibi tanıdık isimler listenin üst sıralarındaki yerini korurken bazı isimlerin popülerliğinde oldukça büyük artış yaşandığı görüldü.

Peki İngiltere’de kedi ve köpeklere en çok hangi isimler veriliyor? Gelin, 2026’nın en popüler isimlerine ve değişen tercihlere birlikte bakalım.

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