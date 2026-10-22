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Kedi ve Köpeklere En Çok Bu İsimler Veriliyor: 2026'nın En Popüler İsimleri Açıklandı!

Kedi ve Köpeklere En Çok Bu İsimler Veriliyor: 2026'nın En Popüler İsimleri Açıklandı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 16:14
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Eve yeni bir kedi veya köpek geldiğinde en çok düşündüğümüz konulardan biri ona nasıl bir isim vereceğimiz oluyor. Kimileri sevimli dostunun görünüşünden ilham alırken kimileri de sevdiği bir film karakterinin veya ünlünün adını tercih ediyor. İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma ise evcil hayvanlara verilen isimlerin yıllar içinde nasıl değiştiğini ortaya koydu. Rover tarafından yayımlanan 2026 raporunda, milyonlarca evcil hayvanın isim verileri incelendi ve yılın en popüler tercihleri belirlendi. Luna, Milo ve Bella gibi tanıdık isimler listenin üst sıralarındaki yerini korurken bazı isimlerin popülerliğinde oldukça büyük artış yaşandığı görüldü.

Peki İngiltere’de kedi ve köpeklere en çok hangi isimler veriliyor? Gelin, 2026’nın en popüler isimlerine ve değişen tercihlere birlikte bakalım.

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İngiltere’de 2026’nın En Popüler Köpek İsimleri Açıklandı

İngiltere’de 2026’nın En Popüler Köpek İsimleri Açıklandı

Evcil hayvan bakım platformu Rover, 20 Ekim 2026’da yayımladığı raporda İngiltere’deki köpek isimlerinin sıralamasını paylaştı. Milyonlarca kullanıcı tarafından sisteme kaydedilen verilerin incelendiği araştırmada, uzun yıllardır popüler olan isimlerin kolay kolay değişmediği görüldü. Özellikle Luna, Milo ve Bella gibi kısa ve kolay söylenebilen isimler, evcil hayvan sahiplerinin tercihlerinde ilk sıralarda yer alıyor.

2026 yılında İngiltere’de en popüler 10 köpek ismi şöyle sıralandı:

1. Luna

2. Milo

3. Bella

4. Teddy

5. Poppy

6. Lola

7. Coco

8. Buddy

9. Daisy

10. Charlie

Listenin ilk sırasında yer alan Luna, uzun süredir İngiltere’deki en popüler köpek isimlerinden biri. Rover’ın verilerine göre bu isim, üst üste altıncı kez zirvede bulunuyor. Milo, Bella ve Teddy de yıllardır tercih edilen isimler arasında yer alırken Poppy ve Daisy gibi çiçek isimlerinin popülerliğini koruduğu görülüyor.

Kedi Sahipleri de Luna ve Milo İsimlerinden Vazgeçmiyor

Kedi Sahipleri de Luna ve Milo İsimlerinden Vazgeçmiyor

Köpeklerde olduğu gibi kedilerde de bazı isimler uzun yıllardır popülerliğini koruyor. Rover’ın İngiltere verilerine göre dişi kedilerde Luna, erkek kedilerde ise Milo en çok tercih edilen isimler arasında ilk sırada bulunuyor. Üstelik Luna, hem kedi hem de köpek sahiplerinin sevdiği ortak isimlerden biri. Bunun yanı sıra Simba, Coco ve Leo gibi isimler de kediler için sıkça tercih ediliyor.

Rover’ın İngiltere’deki popüler kedi isimleri listesinde ilk 10 şöyle:

1. Luna

2. Milo

3. Bella

4. Simba

5. Coco

6. Leo

7. Lily

8. Loki

9. Nala

10. Lola

Özellikle Simba ve Nala isimleri, Disney’in Aslan Kral filmindeki karakterleri hatırlatıyor. Loki ise Marvel yapımlarından tanınan karakterle aynı adı taşıyor. Ancak bu isimlerin tamamının doğrudan filmlerden esinlenerek seçildiğini söylemek mümkün değil. Evcil hayvan sahipleri bir ismi yalnızca kulağa hoş geldiği veya hayvanlarının karakterine yakıştırdıkları için de tercih edebiliyor.

Bazı İsimlerin Popülerliği Bir Yılda Yüzde 1.000’in Üzerinde Arttı

Bazı İsimlerin Popülerliği Bir Yılda Yüzde 1.000’in Üzerinde Arttı

Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri de son bir yılda hızla yaygınlaşan isimlerle ilgili. İngiltere’de köpeklere verilen Sunnie isminin kullanımındaki artış yüzde 1.287 olarak kaydedildi. Güneşi çağrıştıran bu ismin ardından Henrik, Adam, Chef ve Shakira gibi daha farklı tercihler geliyor. Özellikle eski dönemlerden kalma insan isimlerinin yeniden popülerleşmesi, raporda üzerinde durulan eğilimler arasında bulunuyor.

Winny, Eugene, Melvin, Harold ve Hilda gibi isimlerin de yükselişte olduğu görülüyor. İngiltere’de geleneksel insan isimlerine duyulan ilginin evcil hayvanlara da yansıması, köpeklerin aile içinde nasıl konumlandırıldığını düşündürüyor. Artık bazı evcil hayvan sahipleri klasik hayvan isimleri yerine aile büyüklerinden veya geçmiş dönemlerden tanıdık gelen isimleri tercih ediyor.

Ancak bu yüzdelik artışların isimlerin en çok kullanılanlar listesinde ilk sıralara yerleştiği anlamına gelmediğini de belirtmek gerekiyor. Daha önce az kullanılan bir isim, küçük bir artışla bile yüksek bir büyüme oranına ulaşabiliyor.

Diziler ve Filmler Evcil Hayvan İsimlerini de Etkiliyor

Diziler ve Filmler Evcil Hayvan İsimlerini de Etkiliyor

2026 raporunda popüler kültürden esinlenen isimlere de yer verildi. Özellikle Stranger Things dizisiyle ilişkilendirilen Dustin isminin kediler arasında hızla yaygınlaştığı görüldü. Rover’ın uluslararası raporuna göre İngiltere’de Dustin isminin kullanımındaki artış yüzde 981’e ulaştı. Böylece Dustin, yılın en hızlı yükselen kedi isimlerinden biri oldu.

Benzer şekilde Yunan mitolojisinden gelen Achilles, Persephone ve Ulysses gibi isimlerin köpekler arasında daha fazla tercih edildiği görüldü. Achilles isminin kullanımındaki artış yüzde 362 olurken Persephone’de yüzde 254’lük, Ulysses’te ise yüzde 238’lik bir yükseliş kaydedildi. Araştırmayı hazırlayan ekip, bu eğilimi sinema yapımlarının ve mitolojiye yönelik kültürel ilginin artmasıyla ilişkilendiriyor.

Harry Potter evrenindeki karakterlerin isimleri de popülerliğini koruyor. Özellikle Hermione ve Lupin isimlerinin kullanımında artış yaşanması, yıllar önce yayımlanan yapımların bile evcil hayvan sahiplerinin tercihlerinde etkili olabildiğini gösteriyor.

Evcil Hayvanlarına İsim Seçerken Yapay Zekâdan Yardım Alanlar da Var

Evcil Hayvanlarına İsim Seçerken Yapay Zekâdan Yardım Alanlar da Var

Araştırmada yalnızca isimlerin popülerliği değil, insanların isim seçerken nelerden yararlandığı da incelendi. Rover’ın 1.000 evcil hayvan sahibiyle gerçekleştirdiği ankette, katılımcıların bir bölümünün köpeklerine isim bulmak için yapay zekâ araçlarından yararlandığı görüldü. Platformun basın açıklamasına göre bu oran yüzde 38’e ulaşıyor.

Yapay zekâdan yardım alan kişiler, hayvanlarının cinsini, görünüşünü veya karakterini anlatarak farklı isimler isteyebiliyor. Ancak araştırmacılar, bu araçların çoğu zaman Luna, Milo ve Bella gibi zaten yaygın olan isimleri önerdiğine de değiniyor. Dolayısıyla yeni teknolojiler kullanılmasına rağmen en çok tercih edilen isimlerin uzun yıllardır fazla değişmemesi şaşırtıcı bir durum oluşturuyor.

Rapordaki sonuçların Rover platformundaki kullanıcı verilerine dayandığını unutmamak gerekiyor. Bu nedenle listelerin İngiltere’deki bütün kedi ve köpeklerin isimlerini eksiksiz biçimde temsil ettiği söylenemez. Yine de ortaya çıkan tablo, insanların evcil dostlarına isim verirken hem geleneksel tercihlerden hem de popüler kültürden ilham almaya devam ettiğini gösteriyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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