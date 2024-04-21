TikTok Fenomeni Mehmet Can'ın Sıfır Futbol Bilgisiyle Yaptığı Sıralama Videosu Kırdı Geçirdi

TikTok'ta son zamanların popüler akımlarından biri belli kategorilerde yapılan sıralama uygulaması. Filmlerden yemeklere, oyunculardan tatlılara pek çok kategoriden bir ilk 10 seçip yayınlayabiliyorsunuz. TikTok fenomeni Mehmet Can da futbol bilgisini konuştururken kırdı geçirdi.