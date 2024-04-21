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TikTok Fenomeni Mehmet Can'ın Sıfır Futbol Bilgisiyle Yaptığı Sıralama Videosu Kırdı Geçirdi

TikTok Fenomeni Mehmet Can'ın Sıfır Futbol Bilgisiyle Yaptığı Sıralama Videosu Kırdı Geçirdi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.04.2024 - 21:05

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TikTok'ta son zamanların popüler akımlarından biri belli kategorilerde yapılan sıralama uygulaması. Filmlerden yemeklere, oyunculardan tatlılara pek çok kategoriden bir ilk 10 seçip yayınlayabiliyorsunuz. TikTok fenomeni Mehmet Can da futbol bilgisini konuştururken kırdı geçirdi.

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Mehmet Can Dargın 108 bin takipçi sayısıyla TikTok Türkiye'nin sevilen fenomenlerinden...

Mehmet Can Dargın 108 bin takipçi sayısıyla TikTok Türkiye'nin sevilen fenomenlerinden...

Son zamanlarda viral olan futbolcu sıralama akımına o da katıldı ve ortaya bu görüntüler çıktı 👇

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