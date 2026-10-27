İddia: İsmail Kartal İstifa Talebini Yönetime İletti
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Galatasaray derbisinde alınan 2-1'lik yenilginin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği yeniden masaya geldi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre deneyimli hoca, görevi bırakmak istediğini yönetime bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Samandıra'da gün boyu süren hareketliliği Habertürk de canlı yayında aktardı.
Kaynak: Habertürk
Kulis iddiasına göre Kartal, Aziz Yıldırım'la masaya oturdu
"Kartal istifa ederse yönetim geri çevirmeyecek"
Roma maçının ardından da istifa etmiş, ikna edilip geri dönmüştü
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