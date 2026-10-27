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İddia: İsmail Kartal İstifa Talebini Yönetime İletti

İddia: İsmail Kartal İstifa Talebini Yönetime İletti

Fenerbahçe
Azize Gündoğan
Azize Gündoğan - Gündem Editörü
27.10.2026 - 18:53
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Galatasaray derbisinde alınan 2-1'lik yenilginin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği yeniden masaya geldi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre deneyimli hoca, görevi bırakmak istediğini yönetime bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Samandıra'da gün boyu süren hareketliliği Habertürk de canlı yayında aktardı.

Kaynak: Habertürk

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Kulis iddiasına göre Kartal, Aziz Yıldırım'la masaya oturdu

Kulis iddiasına göre Kartal, Aziz Yıldırım'la masaya oturdu

Derbinin ardından kulislere yansıyan bilgilere göre İsmail Kartal, görevden ayrılmak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İddiaya göre tecrübeli teknik adam bu kararı Başkan Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmede dile getirdi, Yıldırım da konunun bir süre sonra yeniden ele alınmasını istedi.

Ne kulüpten ne de Kartal'ın cephesinden bu iddiaları doğrulayan bir açıklama geldi. Bu yüzden şu an için ortada resmi bir istifa yok; Kartal kağıt üzerinde hala takımın başında.

Kulisleri hareketlendiren bir başka ayrıntı da Aziz Yıldırım'ın birkaç gün önceki sözleri. Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında Kartal'ı görevden almayı düşünmediğini, ancak istifa etmek isterse bu kez önünde durmayacağını söylemişti.

"Kartal istifa ederse yönetim geri çevirmeyecek"

"Kartal istifa ederse yönetim geri çevirmeyecek"

Habertürk'ün aktardığı tablo ise bir adım geride. HT Spor muhabiri Esra Köse, canlı yayında Samandıra'da hareketli saatler yaşandığını ve mevcut durumla ilgili bir değerlendirme yapıldığını anlattı. Köse'ye göre bu süreçte Kartal'dan istifa kararı çıkabilir ve böyle bir karar gelirse yönetimin bunu bu kez geri çevirmesi beklenmiyor.

Köse, istifa gündeminin ardından yeni hoca adaylarının da konuşulmaya başlandığını aktardı. Aykut Kocaman, Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı'nın isimleri telaffuz ediliyor; ancak bu isimlerle ilgili somut bir temas ya da sıcak bir arayış bulunmuyor. Önce Kartal'ın geleceğinin netleşmesi bekleniyor ve gözler bu akşama çevrilmiş durumda.

Roma maçının ardından da istifa etmiş, ikna edilip geri dönmüştü

Roma maçının ardından da istifa etmiş, ikna edilip geri dönmüştü

Kartal'ın adı ilk kez istifayla anılmıyor. Deneyimli hoca, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından görevi bırakmış, yönetimin ikna çabalarıyla kararından dönerek yeniden takımın başına geçmişti.

Dönüşün ardından işler yoluna girmedi. Fenerbahçe ligde Gaziantep FK ile berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Slavia Prag karşısında son dakikada yenilen golle gelen 2-2'lik beraberlik tribünlerde 'istifa' seslerini yükseltti. Galatasaray derbisindeki 2-1'lik yenilgi de tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Azize Gündoğan
Azize Gündoğan
Gündem Editörü
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