İddia: İsmail Kartal İstifa Talebini Yönetime İletti

Derbinin ardından kulislere yansıyan bilgilere göre İsmail Kartal, görevden ayrılmak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İddiaya göre tecrübeli teknik adam bu kararı Başkan Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmede dile getirdi, Yıldırım da konunun bir süre sonra yeniden ele alınmasını istedi.

Ne kulüpten ne de Kartal'ın cephesinden bu iddiaları doğrulayan bir açıklama geldi. Bu yüzden şu an için ortada resmi bir istifa yok; Kartal kağıt üzerinde hala takımın başında.

Kulisleri hareketlendiren bir başka ayrıntı da Aziz Yıldırım'ın birkaç gün önceki sözleri. Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında Kartal'ı görevden almayı düşünmediğini, ancak istifa etmek isterse bu kez önünde durmayacağını söylemişti.