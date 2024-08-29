Gigi Hadid ve Tyra Banks'li Tanıtımla Duyuruldu: Victoria's Secret Defilesinin Başlangıç Tarihi Belli Oldu

2019 yılında aldığı eleştiriler ve değer kaybı nedeniyle her yıl düzenlenen defilelerini iptal eden lüks iç giyim markası Victoria's Secret, 2024 yılında yeniden yapmayı planladığı defilenin tanıtımını yayınladı. Reklam yüzü olarak Gigi Hadid ve Tyra Banks'i seçen markanın hazırladığı video hayranlarını heyecanlandırdı.