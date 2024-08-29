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Gigi Hadid ve Tyra Banks'li Tanıtımla Duyuruldu: Victoria's Secret Defilesinin Başlangıç Tarihi Belli Oldu

Gigi Hadid ve Tyra Banks'li Tanıtımla Duyuruldu: Victoria's Secret Defilesinin Başlangıç Tarihi Belli Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 12:33

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2019 yılında aldığı eleştiriler ve değer kaybı nedeniyle her yıl düzenlenen defilelerini iptal eden lüks iç giyim markası Victoria's Secret, 2024 yılında yeniden yapmayı planladığı defilenin tanıtımını yayınladı. Reklam yüzü olarak Gigi Hadid ve Tyra Banks'i seçen markanın hazırladığı video hayranlarını heyecanlandırdı. 

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Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret'ın 1995 yılında düzenlemeye başladığı defilelerle her yıl ürünlerini tanıttığı 'Victoria’s Secret Fashion Show', aldığı eleştiriler ve değer kaybı nedeniyle 2019 yılında iptal edilmişti.

Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret'ın 1995 yılında düzenlemeye başladığı defilelerle her yıl ürünlerini tanıttığı 'Victoria’s Secret Fashion Show', aldığı eleştiriler ve değer kaybı nedeniyle 2019 yılında iptal edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberler sonrası ünlü mankenler Gigi Hadid ve Tyra Banks'li bir tanıtım yayınlayan firma defilelerin tarihini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberler sonrası ünlü mankenler Gigi Hadid ve Tyra Banks'li bir tanıtım yayınlayan firma defilelerin tarihini açıkladı.

Tanıtımda Tyra Banks'in elinden davetiye alan Gigi Hadid'in zarfının için 15 Ekim tarihinin yer aldığı görüldü. İşte o video; 🎥

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