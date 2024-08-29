Fatih Altaylı, Selçuk Bayraktar'ın Vergi Rekortmeni Olmasını Yorumladı: "Kişisel PR Çalışması Gibi Görünüyor"

Gazeteci Fatih Altaylı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı 2023 vergi rekortmenleri arasında ilk sırada Selçuk Bayraktar'ın yer almasını yorumladı. Şirket hissedarlarının bu kadar yüksek vergi ödemesine karşın 'BAYKAR'ın kurum vergisinin açıklanmamasına değinen Altaylı, 'Onun açıklanmayıp bunun açıklanması bana ilginç geldi, kişisel bir PR çalışması gibi görünüyor.' dedi.