Fatih Altaylı, Selçuk Bayraktar'ın Vergi Rekortmeni Olmasını Yorumladı: "Kişisel PR Çalışması Gibi Görünüyor"

Gazeteci Fatih Altaylı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı 2023 vergi rekortmenleri arasında ilk sırada Selçuk Bayraktar'ın yer almasını yorumladı. Şirket hissedarlarının bu kadar yüksek vergi ödemesine karşın 'BAYKAR'ın kurum vergisinin açıklanmamasına değinen Altaylı, 'Onun açıklanmayıp bunun açıklanması bana ilginç geldi, kişisel bir PR çalışması gibi görünüyor.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Fatih Altaylı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'in 2023 vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırada Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın bulunmasını YouTube kanalında yorumladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şirket hissedarlarının vergi miktarının açıklanmasına karşın 'BAYKAR' şirketinin vergi miktarının açıklanmadığına dikkat çeken Altaylı, "Onun açıklanmayıp bunun açıklanması bana ilginç geldi, kişisel bir PR çalışması gibi görünüyor. Dediğim gibi vergi ödemek kutsaldır ve bu başarıyı alkışlamak gerekir ama bazen de bu başarının nereden geldiğini sorgulamak gerekir." dedi.
İşte Altaylı'nın açıklamaları; 🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın