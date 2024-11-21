Gerçek Olan Güldür Güldür Skecinden Sevilen Dizinin Erken Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Gerçek Olan Güldür Güldür Skecinden Sevilen Dizinin Erken Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
21 Kasım Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon Giray ve Heves karakterleriyle katılan Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in diziden ayrılacağı haberi herkesi şoke etti. Ani ayrılık kararı izleyici de merak uyandırmıştı. Heves ve Giray'ın diziden ayrılması ile ilgili farklı iddialar ortaya atıldı. Üvey anne ve oğlu arasındaki yasak aşk ilişkisi nedeniyle tepki çeken ikiliden Şebnem Dönmez'in açıklaması kafaları karıştırdı. Bir TikTok kullanıcısı bu açıklamanın gerçekçiliğini tartıştı.
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2. Bir süredir Esra Erol'da aranan Fatih Aydın ile ilgili sonuca henüz ulaşılamadı. 7 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Fatih'i aramak için ailesinin evine ekibini gönderen Esra Erol yayında bir şok yaşadı. Fatih'in ailesinden kuzenleri Esra Erol'un ekibine taş ve sopalarla saldırdı. Olaya müdahale eden polis aile üyelerini gözaltına aldı.
3. Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan TRT 1 dizisi, ekran macerasını noktalama kararı aldı. Yayınlandığı süre boyunca izleyicisine görsel bir şölen sunan yapım, final bölümüyle veda etmeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, karakterlerin dramatik hikayeleri ve çarpıcı sahneleriyle gündeme gelen dizi, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca yolun sonuna geldi. Ancak gelen haberler, dizinin final kararında ufak bir değişiklik olabileceğini de işaret ediyor. Seyirciler, bu beklenmedik ayrılığın detaylarını merakla takip ediyor!
4. Güldür Güldür Show hayatın içinden hikayeleri esprili bir dille ekranlara getirmeye devam ederken bu kez skeç gerçek oldu. Güldür Güldür'de geçmişte izleyip çok güldüğümüz bir skecin aynısı Ankara'da yaşandı. Programda kocasından daha çok parası olan kadının hikayesi ele alınmıştı. Ankara'daki olayda da benzer şekilde bir boşanma davası yaşandı. Kadının arsaları, kripto paraları ve borsada hisse senetleri olduğu ortaya çıktı.
5. MasterChef Türkiye'de finalin yaklaşmasıyla birlikte yarışmacılar arasındaki gerilim arttı. Hem iyi anlaşan hem de sık sık tartışmaya giren yarışmacılar bu defa Onur ve Semih oldu. İkili arasındaki "Boş yapma" ve "Haddini bil" sözlerinin havada uçuştuğu 'egolu' tartışmayı diğer arkadaşları ayırdı. Fragmanda verilen görüntülerde ikilinin birbirinin üstüne doğru yürüdüğü ancak temas etmediği görüldü. Tartışmanın nedeni merak edildi.
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6. 19. sezonuyla ekrana gelen Arka Sokaklar, hala severek izlenmeye devam ediyor. Arka Sokaklar'ın yoluna güçlü bir şekilde devam edebilmesinin pek çok sebebi var. Ancak bunların içinde en önemlisi sürekli gündeme yönelik senaryo yazılması. Dizi bu hafta yine gündem konusuyla ekrana gelecek. Tarikat konusunun işleneceği bölümün fragmanı bile büyük etki yaratmayı başardı.
7. Cuma akşamlarının ve hatta haftalık toplam reytinglerin zirvesinde yer alan Kızılcık Şerbeti, dolu dizgin bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Her türlü kaosu bünyesinde barındıran dizi, çitflerin sık sık değişmesi sebebiyle eleştirilere maruz kalıyor. Senaryodaki kopukluklar ve bazı konuların ısrarla tekrar etmesi izleyici rahatsız ediyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin oyuncuları Evrim Alasya ve Barış Kılıç, Ali Sunal ile Aramızda programına katıldılar. Barış Kılıç'ın Evrim Alasya ile ilgili söyledikleri, Alasya'nın senaryonun gidişatından rahatsız olduğunu düşündürdü.
8. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yine heyecan dolu bir yarış gerçekleşti. Eleme sisteminin değiştiği yarışmada yarışmacılar artık jüriden en yüksek puanı almaya uğraşıyor. Son 11 yarışmacının yarıştığı MasterChef'te kıyasıya mücadele devam ederken beklenmedik bir kaza yaşandı. Yemeğini yetiştirmeye çalışan Kaan, az kalsın parmaklarından olacaktı. İşte o anlar...
9. Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında yine şaşırtan anlar yaşandı. Uzman psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nu konuk alan Nur Viral, Civelekoğlu'nun söylemleriyle resmen şoke oldu. Köylerdeki cinsel yaşamı anlatan Civelekoğlu, kadınlardaki güzellik anlayışı konusuna bambaşka bir yorum getirdi. O anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o anlar...
10. Türk televizyonlarının en unutulmaz işlerinden Muhteşem Yüzyıl hala aklımızın bir köşesinde yer ediyor. Diziye henüz kariyerinin başında dahil olan ve Şehzade Cihangir'e hayat veren Tolga Sarıtaş, İbrahim Selim'e konuk olarak dizi hakkında inanılmaz bir hikâye paylaştı. Diziye yanlışlıkla manifest yaparak dahil olduğunu açıklayan Sarıtaş, izleyenleri şoke etti. İşte Tolga Sarıtaş'ın Muhteşem Yüzyıl'a dahil olmak hikayesi...
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11. Eylül ayında başlayan yeni yayın dönemi, beraberinde pek çok yeni iddialı diziyi getirdi. Tabii önceki sezondan hikâyesi yarım kalmış diziler de yeni sezona giriş yapınca ortalık epey karıştı ve reyting mücadelesi başladı. Peki, yeni sezonda en yüksek reytingi alan dizi hangisi oldu? Eğer merak ediyorsanız yeni sezonun en yüksek reytinglerini alan diziler ve bölümler belli oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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