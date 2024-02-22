Gençlere Tavsiye Veren Adam: 'Eli, Ayağı Büyük, Beli ve Sesi Kalın Kadından Uzak Durun'

Sosyal medyada paylaşılan ancak kim olduğu açıklanmayan bir adam, gençlere verdiği tavsiyeler nedeniyle tepki çekti.
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O adam gençlere tavsiye verirken, “Eli, ayağı büyük, beli ve sesi kalın kadından uzak durun. Küpesini, halhalını takmayan, evinde çiçek bakmayan kadından uzak durun" dedi.
Tavsiyesini verdikten sonra konuşmaya devam eden adam, "Her güçlü erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır sözü var ya, her başarısız erkeğin arkasındaki kadınlar da işte bu kadınlar" dedi.
İşte o anlar: 👇
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