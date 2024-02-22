Gençlere Tavsiye Veren Adam: 'Eli, Ayağı Büyük, Beli ve Sesi Kalın Kadından Uzak Durun'

Erkekler ve Kadınların Mesajlarda Aslında Ne Demek İstediğini Açıklayan İkilinin Travma Tetikleyen Videosu

'Kime Oy Vereceksiniz?' Diye Sorulan Teyze: 'Ne Vereceğim ya! Fakiri mi Düşünüyor O...pu Çocukları'