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Gençlere Tavsiye Veren Adam: 'Eli, Ayağı Büyük, Beli ve Sesi Kalın Kadından Uzak Durun'

Gençlere Tavsiye Veren Adam: 'Eli, Ayağı Büyük, Beli ve Sesi Kalın Kadından Uzak Durun'

Adana Erkeklere Özel
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 14:41

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Sosyal medyada paylaşılan ancak kim olduğu açıklanmayan bir adam, gençlere verdiği tavsiyeler nedeniyle tepki çekti.

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O adam gençlere tavsiye verirken, “Eli, ayağı büyük, beli ve sesi kalın kadından uzak durun. Küpesini, halhalını takmayan, evinde çiçek bakmayan kadından uzak durun" dedi.

O adam gençlere tavsiye verirken, “Eli, ayağı büyük, beli ve sesi kalın kadından uzak durun. Küpesini, halhalını takmayan, evinde çiçek bakmayan kadından uzak durun" dedi.

Tavsiyesini verdikten sonra konuşmaya devam eden adam, "Her güçlü erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır sözü var ya, her başarısız erkeğin arkasındaki kadınlar da işte bu kadınlar" dedi.

Tavsiyesini verdikten sonra konuşmaya devam eden adam, "Her güçlü erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır sözü var ya, her başarısız erkeğin arkasındaki kadınlar da işte bu kadınlar" dedi.

İşte o anlar: 👇

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