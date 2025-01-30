Gelen Cevaplar Kalpleri Acıttı: Bir İçerik Üreticisi "Vazgeçtiğiniz Bir Hayaliniz Var mı?" Sorusunu Sordu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDAVfg...
Hayaller, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası. Her bireyin, hayatının farklı evrelerinde çeşitli hayalleri olur. Ancak bazen hayallerimizden vazgeçmek durumunda kalırız. Bu durum, genellikle hayatın getirdiği zorluklar, engeller veya beklenmedik durumlar karşısında kaçınılmaz olur. Her ne kadar bazı hayallerimizden vazgeçmek zorunda kalsak da, yeni hayaller kurmaya ve onları gerçekleştirmeye devam ederiz. Hayaller, bizi hayatta tutan, bize ilham veren ve bizi harekete geçiren güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Fakat elbette geride bıraktığımız hayaller, pek çok yara da bırakabilir. ç
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Bir içerik üreticisi insanlara "Vazgeçtiğiniz bir hayaliniz var mı?" sorusunu sordu ve isimsiz bir şekilde yazarak fanusun içine atmalarını istedi.
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Gelen cevaplar ise kalpleri paramparça ederken pek çok kişinin hislerine de tercüman oldu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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