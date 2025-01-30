onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gelen Cevaplar Kalpleri Acıttı: Bir İçerik Üreticisi "Vazgeçtiğiniz Bir Hayaliniz Var mı?" Sorusunu Sordu

Gelen Cevaplar Kalpleri Acıttı: Bir İçerik Üreticisi "Vazgeçtiğiniz Bir Hayaliniz Var mı?" Sorusunu Sordu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.01.2025 - 18:59

İçerik Devam Ediyor

Hayaller, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası. Her bireyin, hayatının farklı evrelerinde çeşitli hayalleri olur. Ancak bazen hayallerimizden vazgeçmek durumunda kalırız. Bu durum, genellikle hayatın getirdiği zorluklar, engeller veya beklenmedik durumlar karşısında kaçınılmaz olur. Her ne kadar bazı hayallerimizden vazgeçmek zorunda kalsak da, yeni hayaller kurmaya ve onları gerçekleştirmeye devam ederiz. Hayaller, bizi hayatta tutan, bize ilham veren ve bizi harekete geçiren güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Fakat elbette geride bıraktığımız hayaller, pek çok yara da bırakabilir. ç

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDAVfg...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir içerik üreticisi insanlara "Vazgeçtiğiniz bir hayaliniz var mı?" sorusunu sordu ve isimsiz bir şekilde yazarak fanusun içine atmalarını istedi.

Bir içerik üreticisi insanlara "Vazgeçtiğiniz bir hayaliniz var mı?" sorusunu sordu ve isimsiz bir şekilde yazarak fanusun içine atmalarını istedi.

Gelen cevaplar ise kalpleri paramparça ederken pek çok kişinin hislerine de tercüman oldu.

Gelen cevaplar ise kalpleri paramparça ederken pek çok kişinin hislerine de tercüman oldu.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın