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Bir Gezginin Fotoğrafını Çekmek İstediği Çobanın Aslında Atanamamış Bir Öğretmen Olduğu Ortaya Çıktı

Bir Gezginin Fotoğrafını Çekmek İstediği Çobanın Aslında Atanamamış Bir Öğretmen Olduğu Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.01.2025 - 12:36

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Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri, atanamayan öğretmenler meselesi. Bu durum, eğitim sistemimizin önemli bir aksaması olarak karşımıza çıkıyor. Öğretmen adaylarının atanamaması, hem onların hem de eğitim sistemimizin karşılaştığı ciddi bir sorun. Bu durum, eğitim kalitesini de doğrudan etkileyen bir faktör. Fakat bu konuda henüz net adımlar atılmış değil.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFLBjOTImdP/
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'burakkumogluphotography' isimli bir gezgin, Aksaray'da çobanlık yapan bir vatandaşın fotoğrafını çekmek istedi.

'burakkumogluphotography' isimli bir gezgin, Aksaray'da çobanlık yapan bir vatandaşın fotoğrafını çekmek istedi.

Sohbetleri sırasında “Asıl mesleğim çobanlık değil öğretmenim ben aslında, atanamadık.” diyerek aslında öğretmen olduğunu açıklaması isleyenleri uzun uzun düşündürdü.

Sohbetleri sırasında “Asıl mesleğim çobanlık değil öğretmenim ben aslında, atanamadık.” diyerek aslında öğretmen olduğunu açıklaması isleyenleri uzun uzun düşündürdü.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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