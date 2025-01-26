Bir Gezginin Fotoğrafını Çekmek İstediği Çobanın Aslında Atanamamış Bir Öğretmen Olduğu Ortaya Çıktı

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri, atanamayan öğretmenler meselesi. Bu durum, eğitim sistemimizin önemli bir aksaması olarak karşımıza çıkıyor. Öğretmen adaylarının atanamaması, hem onların hem de eğitim sistemimizin karşılaştığı ciddi bir sorun. Bu durum, eğitim kalitesini de doğrudan etkileyen bir faktör. Fakat bu konuda henüz net adımlar atılmış değil.