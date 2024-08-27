Garip Olay Güvenlik Kamerasında: Engele Çarpıp Havalanan Araç Motosikletliyi Altına Aldı

Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde, boş bir yolda ilerleyen bir araç aniden bir engele takılarak havaya kalktı. O sırada araca yakın seyreden motosikletli, arabanın altında kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücülerin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
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Bir araç ve motosikletlinin boş bir yolda ilerlerken yaşadığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Motosiklet sürücüsünü geçen bir araç, aniden bir engele takılarak havaya kalktı. O sırada yoldan geçen bir motosikletli aracın altında kaldı. Paylaşılan görüntülerde sürücülerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi. İşte o anlar; 🎥
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