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Garip Olay Güvenlik Kamerasında: Engele Çarpıp Havalanan Araç Motosikletliyi Altına Aldı

Garip Olay Güvenlik Kamerasında: Engele Çarpıp Havalanan Araç Motosikletliyi Altına Aldı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 19:05

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Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde, boş bir yolda ilerleyen bir araç aniden bir engele takılarak havaya kalktı. O sırada araca yakın seyreden motosikletli, arabanın altında kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücülerin durumuna ilişkin bilgi verilmedi. 

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Bir araç ve motosikletlinin boş bir yolda ilerlerken yaşadığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bir araç ve motosikletlinin boş bir yolda ilerlerken yaşadığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosiklet sürücüsünü geçen bir araç, aniden bir engele takılarak havaya kalktı. O sırada yoldan geçen bir motosikletli aracın altında kaldı. Paylaşılan görüntülerde sürücülerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi. İşte o anlar; 🎥

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