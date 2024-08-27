Garip Olay Güvenlik Kamerasında: Engele Çarpıp Havalanan Araç Motosikletliyi Altına Aldı

Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde, boş bir yolda ilerleyen bir araç aniden bir engele takılarak havaya kalktı. O sırada araca yakın seyreden motosikletli, arabanın altında kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücülerin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.