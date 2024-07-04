Görüş Bildir
Haberler
Video
Galatasaray'dan Yeni Formalara Görkemli Tanıtım! 'Asaletinle Kükre'

Galatasaray'dan Yeni Formalara Görkemli Tanıtım! 'Asaletinle Kükre'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 17:53

İçerik Devam Ediyor

Galatasaray, 2024-2025 sezonu İç Saha, Deplasman ve Alternatif formalarını görkemli bir tanıtım filmiyle duyurdu. Videoda kaleci Fernando Muslera, Mauro Icardi ve Kerem Demirbay da yer aldı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2023-2024 yılı Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray önümüzdeki sezonda kullanılacak İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları tanıttı.

2023-2024 yılı Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray önümüzdeki sezonda kullanılacak İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları tanıttı.

Hazırlanan görkemli videoda futbolcular Fernando Muslera, Mauro Icardi ve Kerem Demirbay'ın da yer aldığı görüldü.

Hazırlanan görkemli videoda futbolcular Fernando Muslera, Mauro Icardi ve Kerem Demirbay'ın da yer aldığı görüldü.

Yeni sezonun parolası 'Ateşten doğdu bu efsane… Hadi, göğsünü gere gere asaletinle kükre' oldu. İşte hazırlanan reklam filmi; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın