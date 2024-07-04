Galatasaray'dan Yeni Formalara Görkemli Tanıtım! 'Asaletinle Kükre'

Galatasaray, 2024-2025 sezonu İç Saha, Deplasman ve Alternatif formalarını görkemli bir tanıtım filmiyle duyurdu. Videoda kaleci Fernando Muslera, Mauro Icardi ve Kerem Demirbay da yer aldı.
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2023-2024 yılı Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray önümüzdeki sezonda kullanılacak İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları tanıttı.
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Hazırlanan görkemli videoda futbolcular Fernando Muslera, Mauro Icardi ve Kerem Demirbay'ın da yer aldığı görüldü.
Yeni sezonun parolası 'Ateşten doğdu bu efsane… Hadi, göğsünü gere gere asaletinle kükre' oldu. İşte hazırlanan reklam filmi; 📹
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