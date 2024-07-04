Akıllara Durgunluk Veren Olay! Çin'de Bir Kadının 20 Yıl Çekiç Yerine El Bombası Kullandığı Ortaya Çıktı

Cübbeli Şahıstan Tepki Çeken 'Kadınlar Neden Regl Olur?' Açıklaması: 'Meyveyi Koparınca Kan Geldi'

Geçen Sene 200 Euro'ya Türkiye'de Tatil Yaptığını Söyleyen Gurbetçi Bu Sene Fiyatlara İsyan Etti