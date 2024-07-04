Akıllara Durgunluk Veren Olay! Çin'de Bir Kadının 20 Yıl Çekiç Yerine El Bombası Kullandığı Ortaya Çıktı

Çin'de yaşlı bir kadının 20 yıldır çekiç yerine el bombası kullandığı ortaya çıktı. Durumun öğrenilmesi ardından bölgeye gelen ekipler el bombasını alarak güvenlik önlemleri altında patlattı.
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Çin'de 20 yıl önce henüz nereden bulduğu bilinmeyen eski tip bir el bombasını çekiç olarak kullanan yaşlı kadının görüntüsü viral oldu.
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Olayın öğrenilmesiyle bölgeye gelen ekipler el bombasını kadından alarak güvenli bir noktada patlattı. İşte el bombasının götürülme anı; 📹
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