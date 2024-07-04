Bıyığını Kesti, Hayatı Değişti! Adanalı Wolverine Film Sahnelerini Aratmayan Pozlar Verdi

Bıyıklarını kesince Hollywood yıldızı Hugh Jackman'ın canlandırdığı 'Wolverine' karakterine benzediğini fark eden Adanalı Özer Tetik, verdiği profesyonel pozlarla sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vücut geliştirme antrenörlüğün ve dizilerde rol alarak geçimini sağlayan Adanalı Özer Tetik, bıyığını kestikten sonra hayatının değiştiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çevredeki insanların kendisini Hollywood yıldızı Hugh Jackman'ın canlandırdığı 'Wolverine' karakterine benzettiğini ve bu durumun çok ilgi çektiğini söyleyen Tetik, 'Ben doğallığımla benziyorum. Yaptığım tek şey saçlarıma fön çekmek, hepsi bu. Yaklaşık üç senedir 'Wolverine' modundayım ve gençlerin hoşuna gidiyor.' ifadelerini kullandı.
Amacının insanları mutlu etmek olduğunu söyleyen Tetik, verdiği pozlarla da film sahnelerini aratmıyor.
Özer Tetik'in AA mikrofonlarına yaptığı açıklamalar şu şekilde; 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın