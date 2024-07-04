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Bıyığını Kesti, Hayatı Değişti! Adanalı Wolverine Film Sahnelerini Aratmayan Pozlar Verdi

Bıyığını Kesti, Hayatı Değişti! Adanalı Wolverine Film Sahnelerini Aratmayan Pozlar Verdi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 16:48

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Bıyıklarını kesince Hollywood yıldızı Hugh Jackman'ın canlandırdığı 'Wolverine' karakterine benzediğini fark eden Adanalı Özer Tetik, verdiği profesyonel pozlarla sosyal medyada gündem oldu.

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Vücut geliştirme antrenörlüğün ve dizilerde rol alarak geçimini sağlayan Adanalı Özer Tetik, bıyığını kestikten sonra hayatının değiştiğini söyledi.

Vücut geliştirme antrenörlüğün ve dizilerde rol alarak geçimini sağlayan Adanalı Özer Tetik, bıyığını kestikten sonra hayatının değiştiğini söyledi.

Çevredeki insanların kendisini Hollywood yıldızı Hugh Jackman'ın canlandırdığı 'Wolverine' karakterine benzettiğini ve bu durumun çok ilgi çektiğini söyleyen Tetik, 'Ben doğallığımla benziyorum. Yaptığım tek şey saçlarıma fön çekmek, hepsi bu. Yaklaşık üç senedir 'Wolverine' modundayım ve gençlerin hoşuna gidiyor.' ifadelerini kullandı.

Çevredeki insanların kendisini Hollywood yıldızı Hugh Jackman'ın canlandırdığı 'Wolverine' karakterine benzettiğini ve bu durumun çok ilgi çektiğini söyleyen Tetik, 'Ben doğallığımla benziyorum. Yaptığım tek şey saçlarıma fön çekmek, hepsi bu. Yaklaşık üç senedir 'Wolverine' modundayım ve gençlerin hoşuna gidiyor.' ifadelerini kullandı.

Amacının insanları mutlu etmek olduğunu söyleyen Tetik, verdiği pozlarla da film sahnelerini aratmıyor.

Amacının insanları mutlu etmek olduğunu söyleyen Tetik, verdiği pozlarla da film sahnelerini aratmıyor.

Özer Tetik'in AA mikrofonlarına yaptığı açıklamalar şu şekilde; 📹

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