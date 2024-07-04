Bıyığını Kesti, Hayatı Değişti! Adanalı Wolverine Film Sahnelerini Aratmayan Pozlar Verdi

Film Gibi Hikaye: Kahramanmaraş'ta Enkaz Altında Kalan Kadın Kendisini Kurtaran İtfaiye Eriyle Evlendi

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Arkadaşını Bebek Arabası İçinde Eğlence Parkına Sokmayı Denedi

Milli Takımımızın Avusturya ile Oynadığı Maçta Kendi Totemini Yapan Dedenin Sevinci Kalbinizi Isıtacak

Tırnakları Uzun Olduğu İçin Tuvaletten Sonra Kendini Erkek Arkadaşına Sildiren Kadın "Seviyorsa Yapacak" Dedi