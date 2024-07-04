Vatandaş İktidara Sitem Etti, AK Partili Metin Külünk Destek Verdi: 'İktidardan Düşsün Bir Görsünler'

Bir semt pazarında yapılan sokak röportajına dahil olan AK Partili metin Külünk, vatandaşın, 'Soygun yaptırıyor, ben bu seçimde Erbakan'ın oğluna oy verdim kazanamayacağını bile bile, daha önce AK Parti'ye veriyordum. İktidardan düşsünler de bir görsünler' dedi. Vatandaşın isyanını dinleyen AK Partili Metin Külünk, 'Kusur bakma, AK Parti döneminde servetine servet katmışların çocukları boğazda bir kafede oturdukları zaman 10 bin lira kahve parası verip kalkıyorsa, ve bunlar dünün yoksulları bugünün şımarıklarıysa bu vatandaş haklıdır.' ifadeleriyle AK Parti'ye sitem eden vatandaşa destek verdi.