Fransa'da Bir Kadın Protestosuyla Büyük Ses Getiren İranlı Ahoo Daryaei'ye Destek İçin Onun Gibi Yürüdü

Geçtiğimiz günlerde İran'da bir kadın, çok konuşulan bir protestoya imza attı. Tahran Azad Üniversitesi'nde, okuldaki görevliyle 'uygunsuz örtünme' sebebiyle tartışma yaşayan bir öğrenci kıyafetlerini çıkararak durumu protesto etti. O anlar okuldaki diğer öğrenciler tarafından kaydedildi. Okul yönetimi tarafından polise teslim edilen Ahoo Daryaei isimli öğrenci, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle akıl hastanesine sevk edilmişti. Bu olay tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.