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Fransa'da Bir Kadın Protestosuyla Büyük Ses Getiren İranlı Ahoo Daryaei'ye Destek İçin Onun Gibi Yürüdü

Fransa'da Bir Kadın Protestosuyla Büyük Ses Getiren İranlı Ahoo Daryaei'ye Destek İçin Onun Gibi Yürüdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2024 - 16:29

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Geçtiğimiz günlerde İran'da bir kadın, çok konuşulan bir protestoya imza attı. Tahran Azad Üniversitesi'nde, okuldaki görevliyle 'uygunsuz örtünme' sebebiyle tartışma yaşayan bir öğrenci  kıyafetlerini çıkararak durumu protesto etti. O anlar okuldaki diğer öğrenciler tarafından kaydedildi. Okul yönetimi tarafından polise teslim edilen Ahoo Daryaei isimli öğrenci, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle akıl hastanesine sevk edilmişti. Bu olay tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

O anları sizinle burada paylaşmıştık;

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Fransa'da bir kadından Ahoo Daryaei'ye destek geldi.

Fransa'da bir kadından Ahoo Daryaei'ye destek geldi.

Kıyafetlerini çıkaran kadın, tıpkı İranlı Ahoo Daryaei gibi yürüyerek bu konuya dikkat çekti.

Kıyafetlerini çıkaran kadın, tıpkı İranlı Ahoo Daryaei gibi yürüyerek bu konuya dikkat çekti.

İşte o görüntüler;

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