Floransa'da Piyano ile Aşık Veysel'in Türküsünü Çalan Bir Türk Turistleri Büyüledi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGOLxJ...
Aşık Veysel, Türkiye'nin en değerli halk ozanlarından biridir. Yalnızca bir şair ve müzisyen olmanın ötesinde, onun eserleri Türk kültürünün ve folklorunun ayrılmaz bir parçasıdır. Aşık Veysel, sadece bir ozan değil, aynı zamanda bir düşünür ve halk bilgesi olarak da anılır. Onun şiirleri ve türküleri, Türk halkının yaşamını, düşüncelerini ve duygularını yansıtır. Bu nedenle, Aşık Veysel, Türkiye'nin sadece geçmişinin değil, aynı zamanda bugününün ve yarınının da en önemli değerlerinden biri olarak kabul edilir.
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Cem Sert isimli bir gezgin, Floransa'sa Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü çaldı.
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Turistlerin hayranlıkla dinlediği o anlar, izleyenlerin de tüylerini diken diken etti.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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