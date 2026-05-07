Final Kararı Alan Diziden Murat Soner'e Tepkilere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Final Kararı Alan Diziden Murat Soner’e Tepkilere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.05.2026 - 19:29

7 Mayıs Perşembe günü televizyon dünyasında konuşulan başlıkları sizler için derledik. Dizilerin final kararlarından, kadrolardaki gelişmelere birçok hareketliliğin yaşandığı bir günü daha geride bıraktık. Gelin bugün televizyon dünyasında neler yaşanmış birlikte bakalım!

Show TV’de yayınlanan Delikanlı dizisi için final kararı verildi.

Dizi pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyordu. Yapımın başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş yer alıyordu. Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi kısa sürede gündeme gelmişti. Ancak yapımın ekran yolculuğu uzun sürmeyecek. Delikanlı dizisinin 7. bölümde final yapacağı öğrenildi.

Eşref Rüya yayın hayatına devam ederken geçtiğimiz akşam yayınlanan son bölümde beklenmedik bir veda yaşandı. Müslüm karakterine hayat veren Tolga Tekin diziden ayrıldı.

Tolga Tekin Eşref Rüya için veda paylaşımı yapmayı es geçmedi. Ünlü oyuncu şu sözlere yer verdi: “Bir serüvenin daha sonuna geldik efenim.Öncelikle yapımcılarım sevgili Timur ve Burak beye,Banu’ya,Gözde’ye hep yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum.Senaristimiz güçlü kalem Ethem ve ekibine,yönetmenlerimiz sevgili Uluç ve Kadir’e,kamera arkasındaki bütün özverili,gecesini gündüzüne katan o muhteşem ekibe.Saç-makyaj,kostüm,sanat ekibine,aksiyon yönetmenimiz Uğur ve ekibine,bütün oyuncu arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.Müslüm’ü çok sevdim ve severek oynadım,umarım siz de severek izlemişsinizdir.Başka projelerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın ❤️🙏👊 #müslüm”

Fenomen dizi Uzak Şehir'in sezon finalinde peş peşe ayrılıklar yaşanacak.

Uzak Şehir, aldığı reytinglerle 3. sezonu garantiledi. Sezon finaline doğru hangi oyuncuların gidip hangi oyuncuların kalacağı belli olurken Birsen Altuntaş ayrılan oyuncuları açıkladı. Boran'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu'nun gidişi netleşirken Altuntaş büyük bombayı patlattı ve Şahin'i canlandıran Alper Çankaya'nın da Uzak Şehir'e veda edeceğini açıkladı. Dizinin en sevilen karakterlerinden Şahin'e hayat veren Alper Çankaya'nın ayrılık haberi seyirciyi üzerken Çankaya'nın veda nedeni merak yarattı.

Birsen Altuntaş, Alper Çankaya'nın Uzak Şehir kadrosundan kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, kısa sürede perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

NOW dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın rakibi olarak yılbaşının ardından yayınlanmaya başlayan Sevdiğim Sensin, senaryosuyla çok beğenildi ve ismini zirveye yazdırdı. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerde yer aldığı dizinin reyting sıralamasında 1. sıraya çıkmasının ardından 2. sezon onayı alması kaçınılmaz olurken sevilen dizinin sezon finali tarihi açıklandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sevdiğim Sensin, 4 Haziran Perşembe günü sezon finali bölümüyle ekrana gelecek.

Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olarak hafızalara kazınmıştı.

Yarışma dönemindeki duru ve el değmemiş güzelliğiyle hafızalara kazınan Nur Erkoç’un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Yaptırdığı estetik işlemlerle bambaşka bir görünüme kavuşan eski yarışmacının yeni görüntüsü sosyal medya kullanıcılarına resmen “Bu kim?” dedirtti. 

Özellikle yüzündeki değişim kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı yapılan işlemleri hiç ama hiç beğenmedi.

Uzak Şehir'in etkisiyle yeni sezonda başlayan ve sezonun en başarılı yapımlarından olan Sevdiğim Sensin ikinci sezonda da ekranlarda olacak.

Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin'de tansiyon ve heyecan yükselmeye devam ediyor. Gelecek sezonda da devam edecek dizinin sezon finalinde yaşanacaklar şimdiden merak ediliyor. Sevdiğim Sensin'de Burçin karakterine hayat veren Elçin Zehra İrem diziden ayrılacak.

Survivor'dan elenen Nisanur, kadın yarışmacıların regl olup olmadıkları konusuna açıklık getirdi.

Survivor 2026'nın sevilen yarışmacılarından Nisanur, birleşme partisinden hemen önce yarışmaya veda etmişti. Survivor'dan elenmesinin ardından yarışma hakkında yaptığı paylaşımlarla öne çıkan Nisanur, Instagram hesabında düzenlediği soru - cevap etkinliğinde merak edilenleri yanıtladı.

Bir takipçisinin 'Survivor'da regl oluyor musunuz? Oluyorsanız ne yapıyorsunuz?' sorusunu yanıtlayan Nisanur, açıklamasında 'Regl olmuyorduk bir noktadan sonra vücudunuz şişmeye başlıyordu orada belirli besini alamadığımız için. Pirinç dışında hiçbir şey yiyemiyorduk. Besin alamadığımız ve çok sıcak bir ortamda olduğumuz için regl olamıyorduk. Amazon kadınına dönüşüyorsun bir noktadan sonra' ifadelerini kullandı.

Atv'nin sezona umutlarla başlayan dizisi Kuruluş Orhan için final kararı alındı.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde oynadığı yapım beklenen başarıya ulaşamadı. Reytinglere yenik düşmesinin ardından final iddiaları gündeme geldi, daha sonra 26. bölümüyle final yapması kararlaştırıldı. 27 Mayıs Çarşamba günü ekranlara veda edecek dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde yüksek performans alması bekleniyordu. Ancak beklenenin aksi oldu.

Kuruluş Orhan AB ve ABC1 kategorilerinde düşüş yaşamayı sürdürdü. Yalnızca total reytinglerde 0.21 oranında artış gösteren Kuruluş Orhan, AB grubunda 1.71 reyting görerek tarihinin en düşük reytingini aldı.

Delikanlı dizisinin başrolü Mert Ramazan Demir'i dış görünüşüyle eleştiren Murat Soner, yayınladığı videonun ardından tepki çekti.

Sevdiğim Sensin'in Ferman'ı Emrah Aytemur da daha önce kendi kulaklarıyla dalga geçen Murat Soner'i hedefine aldı. Emrah Aytemur, 'Murat Soner’i ve dizi eleştirilerini esasen hiç takip etmedim; ta ki bizim dizi ile ilgili eleştirisini seyredene dek. Hayatta bir şeyleri çok da önemsemeyen ve insanlara ziyadesiyle hata yapma özgürlüğü de tanıyan biri olmama rağmen, videonun 8:16 saniyesinde kurduğu cümle açık bir terbiyesizlikti. Mert’in kaşları, Emrah’ın kulakları seviyesinin de altındaydı. İsabetli eleştiriler değerli ama bu kimseye sınırını aşma özgürlüğü tanımaz.' açıklamasını X hesabından paylaştı.

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kıskanmak reyting kurbanı olarak final yapıyor.

Sezon başında gayet iyi reyting oranları elde eden Kıskanmak'ın her geçen gün reytinglerinin düşmesiyle erken final kaçınılmaz oldu. Özgü Namal, Hafsanur Sancaktutan, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı'nın başrollerde yer aldığı Kıskanmak'ın final çekimleri tamamlanıp veda bölümü için 19 Mayıs işaret edilirken dizi ekibi final kutlamasında bir araya geldi. Oyuncular ve dizi ekibinin bir araya geldiği geceden görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
