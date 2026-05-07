Sevdiğim Sensin'in Ferman'ı Emrah Aytemur, Murat Soner'in Mert Ramazan Demir Eleştirisine Sert Çıktı

Merve Ersoy - TV Editörü
07.05.2026 - 14:26

YouTube'da yaptığı dizi eleştirileriyle gündem olan Murat Soner, Delikanlı dizisinin başrolü Mert Ramazan Demir'i görünüşüyle eleştirince büyük tepki topladı. Ünlü yönetmen Neslihan Yeşilyurt başta olmak üzere pek çok ünlü isim Murat Soner'e tepki gösterenler arasında yer aldı. Sevdiğim Sensin dizisinde canlandırdığı Ferman karakteriyle dikkat çeken Emrah Aytemur da tepkisini gösteren isimler arasında yer aldı.

Delikanlı dizisinin başrolü Mert Ramazan Demir'i dış görünüşüyle eleştiren Murat Soner, yayınladığı videonun ardından tepki çekti.

Mert Ramazan Demir'in kaşlarını hedef alan Murat Soner, yayınladığı videonun kapağında da 'Delikaşlı' ifadesine yer verdi. Soner'in eleştirileri hem izleyiciler hem de başta yönetmen Neslihan Yeşilyurt olmak üzere pek çok ünlü ismin tepkisini çekti. Murat Soner, kısa süre sonra açıklama yayınladı.

Sevdiğim Sensin'in Ferman'ı Emrah Aytemur da daha önce kendi kulaklarıyla dalga geçen Murat Soner'i hedefine aldı.

Emrah Aytemur, 'Murat Soner’i ve dizi eleştirilerini esasen hiç takip etmedim; ta ki bizim dizi ile ilgili eleştirisini seyredene dek. Hayatta bir şeyleri çok da önemsemeyen ve insanlara ziyadesiyle hata yapma özgürlüğü de tanıyan biri olmama rağmen, videonun 8:16 saniyesinde kurduğu cümle açık bir terbiyesizlikti. Mert’in kaşları, Emrah’ın kulakları seviyesinin de altındaydı. İsabetli eleştiriler değerli ama bu kimseye sınırını aşma özgürlüğü tanımaz.' açıklamasını X hesabından paylaştı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
