1 Reytingi Görünce Final Kararı Gelmişti: Mert Yazıcıoğlu'nun Başrolü Olduğu Kuruluş Orhan Düşüşe Devam Etti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.05.2026 - 15:10

Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinden aniden ayrılan Burak Özçivit, dizinin adının ve kadrosunun tamamen değişmesine giden yolu açmıştı. Mert Yazıcıoğlu'yla sezona başlayan Kuruluş Orhan ise beklenen başarıyı yakalayamadı. Geçtiğimiz hafta dizinin 1'e düşen reytingleri final kararını beraberinde getirdi. Bu hafta da dizi AB ve ABC1'de düşüş yaşadı.

Atv'nin sezona umutlarla başlayan dizisi Kuruluş Orhan için final kararı alındı.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde oynadığı yapım beklenen başarıya ulaşamadı. Reytinglere yenik düşmesinin ardından final iddiaları gündeme geldi, daha sonra 26. bölümüyle final yapması kararlaştırıldı. 27 Mayıs Çarşamba günü ekranlara veda edecek dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde yüksek performans alması bekleniyordu. Ancak beklenenin aksi oldu.

Kuruluş Orhan AB ve ABC1 kategorilerinde düşüş yaşamayı sürdürdü. Yalnızca total reytinglerde 0.21 oranında artış gösteren Kuruluş Orhan, AB grubunda 1.71 reyting görerek tarihinin en düşük reytingini aldı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
