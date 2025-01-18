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Fıkra Gibi Ülke: İstanbul Maltepe’de Bir Barmen Alkol Denetimi Yapan Ekibe Alkollü İçecek İkram Etti

Fıkra Gibi Ülke: İstanbul Maltepe’de Bir Barmen Alkol Denetimi Yapan Ekibe Alkollü İçecek İkram Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.01.2025 - 22:45

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Türkiye, her günü ayrı bir heyecanla dolu, ilgi çekici olayların yaşandığı bir ülke. Gün geçmiyor ki, yaşananlar adeta fıkra tadında olmasın. Bu durum, ülkemizin dinamik ve renkli yapısının bir yansıması. Her biri farklı bir hikaye anlatan bu olaylar, günlük yaşamın sıradanlığını kırıyor ve bize eşsiz anılar bırakıyor. Bu yüzden, Türkiye'de yaşanan pek çok olay, adeta bir fıkra gibi, hem gülümsetiyor, hem düşündürüyor.

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İstanbul Maltepe’de bir barmen, alkol denetimi yapan ekibe alkol ikram etmeye çalıştı.

İstanbul Maltepe’de bir barmen, alkol denetimi yapan ekibe alkol ikram etmeye çalıştı.

Denetimi gerçekleştiren kişinin o anlardaki şaşkınlığı kameraya yansırken sosyal medyada gündem olan o anlar izleyenleri güldürdü.

Denetimi gerçekleştiren kişinin o anlardaki şaşkınlığı kameraya yansırken sosyal medyada gündem olan o anlar izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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