Fethiyeli Esnaf Turizmin Selasını Okudu: 'Turizm, Hakk'ın Rahmetine Kavuşmuştur'

Fethiye'de bir dükkan sahibi, sokak arasında eline megafon alarak turizmin selasını okudu. Vatandaşlara çağrıda bulunan esnaf, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin gelir kaynaklarından biri olan turizm, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ovacık mezarlığında toprağa verilecektir.' dedi.