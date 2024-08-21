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Fethiyeli Esnaf Turizmin Selasını Okudu: 'Turizm, Hakk'ın Rahmetine Kavuşmuştur'

Fethiyeli Esnaf Turizmin Selasını Okudu: 'Turizm, Hakk'ın Rahmetine Kavuşmuştur'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 14:51

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Fethiye'de bir dükkan sahibi, sokak arasında eline megafon alarak turizmin selasını okudu. Vatandaşlara çağrıda bulunan esnaf, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin gelir kaynaklarından biri olan turizm, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ovacık mezarlığında toprağa verilecektir.' dedi. 

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Vatandaşların fahiş fiyatlar ve ekonomik şartlar nedeniyle gitmeyi bıraktığı kentlerdeki turizm geliri git gide gerilerken, Fethiye'de bir esnafın yaptığı anons sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaşların fahiş fiyatlar ve ekonomik şartlar nedeniyle gitmeyi bıraktığı kentlerdeki turizm geliri git gide gerilerken, Fethiye'de bir esnafın yaptığı anons sosyal medyada gündem oldu.

Eline aldığı megafonla turizmin selasını okuyan esnaf, ' 'Türkiye Cumhuriyeti'nin gelir kaynaklarından biri olan turizm, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ovacık mezarlığında toprağa verilecektir.' dedi. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, bölgedeki fiyatları hatırlatarak tepki gösterdi. İşte o görüntüler; 🎥

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