Alaçatı'da Bir Mekana Alınmadıklarını Söyleyen Genç Kadın İsyan Etti: 'Kıyafetlerimiz Yüzünden Almadılar'

Ayvalık'ta 2 farklı günde arkadaşlarıyla mekana giden bir kadın, mekanın kıyafet prosedürüne uymadığı gerekçesiyle içeriye alınmadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Kendileriyle aynı giyinen insanların içeriye alındığını söyleyen genç kadın, 'Gerçekten çok ayıp. Kesinlikle gelmemelisiniz. Paranla rezil olmak bu demek. Bizimle baya dalga geçtiler. Hiç nazik değiller, biraz ego zedelemek için yapılıyor.' dedi.
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İlk seferinde rezervasyon yaptırdıktan sonra mekana geç kaldıkları için alınmayan ve sonrasında tekrar rezervasyon yaptırarak mekana girmeye çalışan kadınların tepki dolu videosu sosyal medyada gündem oldu.
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İkinci sefer gittiklerinde de mekanın kıyafet prosedürüne uymadığı için içeriye alınmadığını söyleyen genç kadın, ''Gerçekten çok ayıp. Kesinlikle gelmemelisiniz. Paranla rezil olmak bu demek. Bizimle baya dalga geçtiler. Hiç nazik değiller, biraz ego zedelemek için yapılıyor.' dedi. İşte o anlar; 🎥
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