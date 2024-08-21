Alaçatı'da Bir Mekana Alınmadıklarını Söyleyen Genç Kadın İsyan Etti: 'Kıyafetlerimiz Yüzünden Almadılar'

Ayvalık'ta 2 farklı günde arkadaşlarıyla mekana giden bir kadın, mekanın kıyafet prosedürüne uymadığı gerekçesiyle içeriye alınmadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Kendileriyle aynı giyinen insanların içeriye alındığını söyleyen genç kadın, 'Gerçekten çok ayıp. Kesinlikle gelmemelisiniz. Paranla rezil olmak bu demek. Bizimle baya dalga geçtiler. Hiç nazik değiller, biraz ego zedelemek için yapılıyor.' dedi.