Yaralı Olarak Bulup, Tedavi Ettiği Sincap En İyi Arkadaşı Oldu: 'Ailemden Bile Daha Yakın Oldu Bana'

Ordu'da bir fındık bahçesinde yaralı olarak bulduğu yavru sincap, 29 yaşındaki gencin en yakın arkadaşı oldu. Sincabı tedavi ettikten sonra doğaya bırakmak istediğini söyleyen genç, 'Beni bırakmadı, geri eve geldi. Peşimden koşmaya başladı, o günden bu yana benimle birlikte yaşıyor. Benim en yakın arkadaşım oldu.' dedi.
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Ordu'nun Ulubey ilçesinde yaralı olarak bulduğu yavru sincabı tedavi ettikten sonra doğaya bırakmak isteyen genç şaşırtıcı bir olayla karşılaştı. Yavru sincabın peşinden koştuğunu ve evine geldiğini söyleyen genç, 'Şu anda sanırım 4-5 aylık, ben kendim 1,5 ay önce buldum. Domates, salatalık, fındık, fıstık, çekirdek yiyor. Zaten kendim hiçbir şekilde kafeste tutmuyorum.' dedi.
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Evin içerisinde sincapla birlikte vakit geçirdiğini söyleyen genç, 'Ben nereye gidersem geliyor, dışarıya da geliyor, şehir dışına çıktığımda da yanımda geliyor. Omzumda geziyor, benimle de her tarafa geliyor. Bakımı her hayvanın olduğu gibi bunun da zorluğu var ama benim için önemli değil. Sevgisi bana yetiyor. Ailemden bile daha yakın oldu bana.' dedi.
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