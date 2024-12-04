Fenomen Set Çalışanı Yener Yalçın Yanıtladı: "Yanlış Senaryolar Toplumsal Çürümeye Sebep Olur mu?"

Televizyon programlarının ve dizilerin insanları nasıl etkilediği tartışma konusu bildiğiniz üzere. Kimileri bu yapımların toplumu doğrudan etkilediğini savunurken kimileri ise dizi ve programların böyle bir sorumluluğu olmadığını, etkilenip etkilenmemenin bireysel bir sorun olduğunu savunuyor. İnsanlar uygun bulmadıkları diziler hakkında şikayette bulunurken, RTÜK de doğrudan devreye girebiliyor. Hatta son günlerde Arka Sokaklar, Yabani, Deha ve Sahipisizler dizilerine yağan cezalar gündemde. Bu konu fenomen set çalışanı Yener Yalçın'a da soruldu.