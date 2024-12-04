Fenomen Set Çalışanı Yener Yalçın Yanıtladı: "Yanlış Senaryolar Toplumsal Çürümeye Sebep Olur mu?"

Televizyon programlarının ve dizilerin insanları nasıl etkilediği tartışma konusu bildiğiniz üzere. Kimileri bu yapımların toplumu doğrudan etkilediğini savunurken kimileri ise dizi ve programların böyle bir sorumluluğu olmadığını, etkilenip etkilenmemenin bireysel bir sorun olduğunu savunuyor. İnsanlar uygun bulmadıkları diziler hakkında şikayette bulunurken, RTÜK de doğrudan devreye girebiliyor. Hatta son günlerde Arka Sokaklar, Yabani, Deha ve Sahipisizler dizilerine yağan cezalar gündemde. Bu konu fenomen set çalışanı Yener Yalçın'a da soruldu.
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"Yanlış senaryoların toplumsal çürümeye sebep olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna "Evet düşünüyorum, bazı diziler toplumsal çürümeye sebep oldu" yanıtını verdi.
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Örnek olarak Behzat Ç. dizisini gösteren Yalçın "Behzat Ç.'nin Ankara'ya verdiği zararı kimse vermedi" dedi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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