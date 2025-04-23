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Fenerbahçeli Futbolcu Diego Carlos ve Ailesi İstanbul'da Meydana Gelen Depremden Yalın Ayak Kaçtı

Fenerbahçeli Futbolcu Diego Carlos ve Ailesi İstanbul'da Meydana Gelen Depremden Yalın Ayak Kaçtı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2025 - 15:44

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İstanbul’daki deprem sırasında Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos’un ailesi büyük korku yaşadı. Eşi ve çocukları yalın ayak dışarı çıktı.

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İşte o anlar:

Fenerbahçeli Diego Carlos’un ailesi, İstanbul’daki şiddetli deprem sırasında evlerini yalın ayak terk ederek panik anları yaşadı.

Fenerbahçeli Diego Carlos’un ailesi, İstanbul’daki şiddetli deprem sırasında evlerini yalın ayak terk ederek panik anları yaşadı.

İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen şiddetli deprem, birçok kişiyi panik içinde sokağa döktü. Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un eşi ve çocukları da, korku içinde evlerini terk etti ve yalın ayak sokaklara fırladı. Aile üyeleri yaşadığı o anları sosyal medyada hesaplarından paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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