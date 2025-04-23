Fenerbahçeli Futbolcu Diego Carlos ve Ailesi İstanbul'da Meydana Gelen Depremden Yalın Ayak Kaçtı

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İşte o anlar:
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Fenerbahçeli Diego Carlos’un ailesi, İstanbul’daki şiddetli deprem sırasında evlerini yalın ayak terk ederek panik anları yaşadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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