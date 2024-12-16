Fatih Altaylı'dan Siyasal İslamcılara Sert Eleştiri: "Gidin Afganistan'a!"

'Bayılıyorum siyasal İslamcılara. Batı’da özgürlük var diye batıya gidiyorlar, sonra oradaki medeniyetin içine etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Paris’e, Londra’ya giderler, orada şeriat isterler. Eğer bu kadar çok şeriat istiyorsanız gidin Afganistan’a. Orada sizin istediğiniz gibi bir yaşam var. İstediğiniz her şey mevcut, fakat oraya gitmek yerine batıya gidip hayatlarını orada devam ettirmeye çalışıyorlar.'