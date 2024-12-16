Fatih Altaylı'dan Siyasal İslamcılara Sert Eleştiri: "Gidin Afganistan'a!"

Ünlü gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı son yorumlarla dikkat çekti. Gündemdeki olaylara dair cesur ve sert eleştirileriyle tanınan Altaylı, bu defa siyasal İslamcıları hedef aldı. Batı ülkelerinde yaşayan ve o ülkelerin demokratik özgürlüklerinden yararlanan siyasal İslamcıların tutarsızlıklarını eleştiren Altaylı, dikkat çekici ifadeler kullandı.
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Fatih Altaylı, bu grupların Batı’daki özgürlükleri eleştirirken, aynı zamanda bu özgürlüklerden faydalanma çelişkisine dikkat çekti.
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Bu kişilerin kendi ideolojilerini uygulamak istedikleri yerin Afganistan gibi ülkeler olduğunu belirten Altaylı, Batı ülkelerinde medeniyeti bozmak için çaba gösterdiklerini öne sürdü.
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