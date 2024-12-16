Sokak Röportajındaki Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na Övgü: "İstanbula Yaptıkları Saymakla Bitmez"

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki dönem üst üste seçilmesinin ardından icraatlarını sürdürmeye devam ediyor. Kimi vatandaşlar hizmetlerinden şikayetçi olurken, memnuniyetlerini dile getirenlerin sayısı da oldukça fazla. Özellikle altyapı projeleri, sosyal destek hizmetleri ve öğrencilere yönelik uygulamalar, vatandaşlar arasında dikkat çekiyor.