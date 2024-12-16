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Sokak Röportajındaki Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na Övgü: "İstanbula Yaptıkları Saymakla Bitmez"

Sokak Röportajındaki Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na Övgü: "İstanbula Yaptıkları Saymakla Bitmez"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 22:34

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki dönem üst üste seçilmesinin ardından icraatlarını sürdürmeye devam ediyor. Kimi vatandaşlar hizmetlerinden şikayetçi olurken, memnuniyetlerini dile getirenlerin sayısı da oldukça fazla. Özellikle altyapı projeleri, sosyal destek hizmetleri ve öğrencilere yönelik uygulamalar, vatandaşlar arasında dikkat çekiyor.

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Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, İmamoğlu'nun çalışmalarına dair oldukça olumlu yorumlarda bulundu.

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, İmamoğlu'nun çalışmalarına dair oldukça olumlu yorumlarda bulundu.

Vatandaş, Ümraniye’de yıllardır çözülmeyen altyapı sorunlarının İmamoğlu sayesinde giderildiğini belirterek, “İstanbul’a yaptıkları saymakla bitmez. Ümraniye’de 40 yıldır hiç dokunulmayan altyapı sorunlarını çözdü. Eskiden bir tane bile yurt yoktu, şimdi yurtlar var. Kent lokantaları sayesinde uygun fiyatlı yemek yiyebiliyoruz,” dedi.

Vatandaş, Ümraniye’de yıllardır çözülmeyen altyapı sorunlarının İmamoğlu sayesinde giderildiğini belirterek, “İstanbul’a yaptıkları saymakla bitmez. Ümraniye’de 40 yıldır hiç dokunulmayan altyapı sorunlarını çözdü. Eskiden bir tane bile yurt yoktu, şimdi yurtlar var. Kent lokantaları sayesinde uygun fiyatlı yemek yiyebiliyoruz,” dedi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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